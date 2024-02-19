الإثنين 19 فبراير 2024
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

أسعار الفاكهة في
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024، تباينًا في  أسعار أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، في السطور التالية، وجاءت كالتالي: 

 أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الإثنين

 وتباينت أسعار البرتقال والموالح الأخرى في سوق العبور لجملة الفاكهة، حيث سجل سعر البرتقال البلدي من 5.5 إلى 7.5 جنيه، سعر برتقال أبو سرة من 6 إلى 10.5 جنيه.

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وتراوح سعر يوسفي من 5.5 إلى 10.5 جنيه، نارنج من 4 إلى 6 جنيهات،  كيموكوات من 18 إلى 22 جنيها،  برتقال سكري من 5.5 إلى 7.5 جنيه، جريب فروت من 4 إلى 7 جنيهات.

 

أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 سجل  سعر عنب أسود مستورد نحو 100 جنيه، سعر عنب مستورد أصفر نحو  100 جنيه.

 

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، تراوح سعر بلح إبريمي من 17 إلى 43 جنيهًا، سعر بلح ثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا، سعر بلح سيوي من 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، سعر بلح شامية من 18 إلى 45 جنيهًا.

 

وتراوح سعر بلح ألبان من 18 إلى 45 جنيهًا، سعر بلح مركابي من 19 إلى 55 جنيهًا، سعر بلح وردة من 17 إلى 47 جنيهًا، سعر بلح أبيض غزال من 16 إلى 45 جنيهًا، سعر بلح عينات من 17 إلى 47 جنيهًا،  سعر بلح برتموتة من 20 إلى 55 جنيهًا.

 

وتراوح سعر بلح أسواني من 16 إلى 45 جنيهًا، سعر بلح سكوتي من 20 إلى 55 جنيهًا، سعر بلح جنديلة من 20 إلى 55 جنيهًا، سعر بلح قرن غزال من 40 إلى 90 جنيهًا.

 

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

وفيما يخص أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة، تراوح سعر تفاح أمريكي من 40 إلى 70 جنيهًا، سعر تفاح جولدن من 50 إلى 70 جنيهًا، سعر تفاح إيطالي من 40 إلى 70 جنيهًا،  سعر تفاح لبناني من 50 إلى 70 جنيهًا،  سعر تفاح سوري من 50 إلى 70 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

 وعن أسعار الفاكهة الأخرى، تراوح سعر مانجو مستورد سوداني من 50 إلى 100 جنيه، سعر كاكا من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر فراولة من 16 إلى 28 جنيهًا، سعر رمان من 10 إلى 24 جنيهًا، سعر كانتلوب من 6 إلى 11 جنيهًا،  الجوافة من 8 إلى 14 جنيهًا.

 أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين

 أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الإثنين، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا.

 

سعر الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر  كيلو أفوكادو من 60 إلى 120 جنيهًا، نبق من 15 إلى 25 جنيهًا، باباظ من 12 إلى 15 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 50 إلى 150 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

 

وسجل سعر كمثرى مستوردة من 50 إلى 100 جنيه، أبوفروة من 75 إلى 85 جنيهًا، برقوق مستورد من 30 إلى 70 جنيهًا، كيوي من 35 إلى 85 جنيهًا، حرنكش من 28 إلى 40 جنيهًا، جنزبيل من 60 إلى 120 جنيهًا، سعر قشطة بلدي من 20 إلى 55 جنيهًا، دوم 20 جنيهًا. 

 

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أسعار الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الإثنين، تراوح  سعر موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا، سعر موز مغربي من 8 إلى 12 جنيهًا، سعر موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، سعر موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، سعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا.

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أسعار الفاكهة اليوم، القشطة ترتفع لـ 150 جنيهًا في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم السبت 17-2-2024 في الدقهلية

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