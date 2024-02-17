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محافظات

أسعار الفاكهة اليوم السبت 17-2-2024 في الدقهلية

الفاكهة اليوم في
الفاكهة اليوم في الدقهلية، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم السبت، شهد سوق الجملة للخضراوات والفاكهة في  مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، تباينًا في  أسعار أنواع الفاكهة.

وتباينت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة وفقا لموقع السوق ومنافذ البيع حيث ارتفعت الأسعار عن أسواق الجملة من 5 إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق للجملة اليوم السبت، وفي السطور التالية، وجاءت كالتالي:

أسعار البرتقال اليوم 

 وتباينت  أسعار البرتقال والموالح الأخرى، حيث سجل سعر يوسفي من 5 إلى 15 جنيها، سعر برتقال أبو سرة من 8 إلى 12 جنيها.

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وتراوح سعر برتقال سكري من 5 إلى 10 جنيهات، البرتقال البلدي من 6 إلى 12 جنيها.

ويصل البرتقال واليوسفي للمواطن في الأسواق بسعر من 10 إلى 15 جنيها.

أسعار العنب 

 وبلغ  سعر عنب مستورد أصفر نحو 40 جنيهًا، سعر عنب أسود مستورد 50 جنيهًا.

أسعار البلح في الأسواق 

 وعن أسعار البلح تراوح سعر بلح سيوي من 35 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، سعر بلح ثلاجة من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر بلح 

أسعار التفاح

وفيما يخص أسعار التفاح تراوح سعر تفاح أمريكي من 25 إلى 45 جنيهًا، سعر تفاح لبناني من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر تفاح جولدن من 25 إلى 35 جنيهًا، سعر تفاح إيطالي من 25 إلى 45 جنيهًا،  سعر تفاح سوري من 20 إلى 30 جنيهًا.

سعر الفاكهة 

وعن  أسعار الفاكهة الأخرى، تراوح سعر كانتلوب من 6 إلى 11 جنيهًا، مانجو مستورد سوداني من 40 إلى 90 جنيهًا، سعر فراولة من 15 إلى 21 جنيهًا، سعر كاكا من 20 إلى 30 جنيهًا، سعر رمان من 11 إلى 23 جنيهًا، الجوافة من 7 إلى 15 جنيهًا.

أسعار البطيخ

 أما أسعار البطيخ، تراوح سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا.

شامية من 17 إلى 55 جنيهًا، سعر بلح إبريمي من 14 إلى 42 جنيهًا، سعر بلح مركابي من 20 إلى 55 جنيهًا.

تراوح  سعر بلح عينات  من 18 إلى 45 جنيهًا، سعر بلح ألبان من 16 إلى 48 جنيهًا، سعر بلح وردة من 18 إلى 45 جنيهًا، سعر بلح برتموتة من 25 إلى 70 جنيهًا، سعر بلح أسواني من 18 إلى 50 جنيهًا، سعر بلح سكوتي من 20 إلى 70 جنيهًا، سعر بلح جنديلة من 17 إلى 55 جنيهًا، سعر بلح قرن غزال من 40 إلى 70 جنيهًا.

سعر الفاكهة 

وعن أسعار الفاكهة الأخرى سجل سعر كيلو أفوكادو من 60 إلى 120 جنيهًا، نبق من 15 إلى 25 جنيهًا، خوخ مستورد نحو 40 جنيهًا، نكترين مستورد 40 جنيهًا، قشطة عبدالرازق من 50 إلى 130 جنيهًا، باباظ من 12 إلى 15 جنيهًا، أناناس 50 جنيهًا، كريز 25 جنيهًا.

وسجل  سعر قشطة بلدي من 20 إلى 55 جنيهًا، سعر كمثرى مستوردة 35 جنيهًا، كيوي من 35 إلى 85 جنيهًا، حرنكش من 25 إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد 30 جنيهًا،  دوم 20 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق 

وعن أسعار الموز، تراوح سعر موز مغربي من 8 إلى 12 جنيهًا، سعر موز بلدي من 6 إلى 10 جنيهات، سعر موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، سعر موز وليم من 8 إلى 12 جنيهًا، سعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا.

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