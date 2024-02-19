الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 15860 مخالفة مرورية

ضبط 15860مخالفة
ضبط 15860مخالفة مرورية متنوعة،فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية وتزوير المستندات بالطالبية

ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة بالقاهرة

 15860مخالفة مرورية  

و أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 15860 مخالفة مرورية متنوعة من بينها478 مخالفة السير بدون تراخيص، 53  دراجة نارية مخالفة، 8770 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 26  مخالفة موقف عشوائى، 477 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 7  مخالفات شروط التراخيص.
 

Advertisements

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

وفى سياق آخر، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم  على طريق “ النزل- منية النصر ” بين سيارة ودراجة نارية مما أدى لوفاة: علاء أنور، وأمير رجب  وإصابة" فوزي. أ" وتم نقل المتوفين والمصاب إلى مستشفى منيه النصر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادثى تصادم بسوهاج والدقهلية 

 كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج بوقوع حادث مرورى  على الطريق الزراعي بقرية بنجا دائرة مركز طهطا شمال المحافظة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين انقلاب توك توك على الطريق الزراعي، نتيجة اختلال مقود القيادة في يد السائق، بسبب السرعة الزائدة ما أدى 3 أشخاص  وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإنضباط المرورى الادارة العامة للمرور استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية السير بدون تراخيص التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابى لتقليد العملات الأجنبية وتزوير المستندات بالطالبية

ضبط 3 تشكيلات عصابية لارتكابهم جرائم سرقة بالقاهرة

مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

الأمن يكشف غموض اتهامات ضد الشرطة واختفاء فتاة المنيا

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزي الأردنية

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادثى تصادم بسوهاج والدقهلية

حالة الطرق اليوم، زحام بمحور النصر والعروبة والدائرى الأوسطى وشارع الهرم

فحص 59 سائقًا للكشف عن المخدرات وضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة

الأكثر قراءة

ظهر معصوب العينين ومقيد اليد، حقيقة اعتقال يحيي السنوار من قبل جيش الاحتلال

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

أنتج 600 مدرعة باسمه وانتهت حياته في فيصل.. أسرار عن اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي (فيديو جراف)

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

أعضاء نادي الزمالك يهتفون للخطيب: بيبو بيبو

الخطيب يوجه الدعوة إلى مجلس الزمالك لزيارة الأهلي

أبرز الملاحظات على أداء شيرين عبد الوهاب في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية

قائد ليفربول يتغزل في صلاح: "من طراز فريد"

Advertisements

منوعات

المزيد

أسترالية تنام بجوار جثة شقيقتها 5 سنوات (صور)

"مدينة الحب"، 36 ألفا يزورون باريس سنويًّا من أجل الزواج

انقطاع الكهرباء في عدة مواقع بجميع أنحاء إسرائيل

مفاجأة خلال أول ساعتين من عرض "حذاء ترامب" للبيع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر اليوسفي يتراجع لـ10.5 جنيه في سوق العبور

لأول مرة منذ 10 شهور، تراجع سعر الثوم بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة الحكومة عليها.. ملامح تعديل قانون المالية العامة للدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالهموم والأحزان وضيق الحال

من السنة النبوية وآراء العلماء، تعرف على مبطلات الصلاة

منها دخول الجنة، أحاديث عن فضائل السلام

المزيد
الجريدة الرسمية