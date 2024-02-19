حصيلة 24 ساعة.. ضبط 15860 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية.

15860مخالفة مرورية

و أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 15860 مخالفة مرورية متنوعة من بينها478 مخالفة السير بدون تراخيص، 53 دراجة نارية مخالفة، 8770 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 26 مخالفة موقف عشوائى، 477 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 7 مخالفات شروط التراخيص.



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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وفى سياق آخر، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق “ النزل- منية النصر ” بين سيارة ودراجة نارية مما أدى لوفاة: علاء أنور، وأمير رجب وإصابة" فوزي. أ" وتم نقل المتوفين والمصاب إلى مستشفى منيه النصر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادثى تصادم بسوهاج والدقهلية

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج بوقوع حادث مرورى على الطريق الزراعي بقرية بنجا دائرة مركز طهطا شمال المحافظة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين انقلاب توك توك على الطريق الزراعي، نتيجة اختلال مقود القيادة في يد السائق، بسبب السرعة الزائدة ما أدى 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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