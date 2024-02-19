لقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين فى حادثى تصادم بنطاق محافظتى سوهاج والدقهلية صباح اليوم الاثنين، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق “ النزل- منية النصر ” بين سيارة ودراجة نارية مما أدى لوفاة: علاء أنور، وأمير رجب وإصابة" فوزي. أ" وتم نقل المتوفين والمصاب إلى مستشفى منيه النصر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادثى تصادم بسوهاج والدقهلية

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج بوقوع حادث مرورى على الطريق الزراعي بقرية بنجا دائرة مركز طهطا شمال المحافظة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين انقلاب توك توك على الطريق الزراعي، نتيجة اختلال مقود القيادة في يد السائق، بسبب السرعة الزائدة ما أدى 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.