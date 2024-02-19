القومي للبحوث يقدم نصائح صحية هامة للمواطنين خلال شهر رمضان

قدم المركز القومي للبحوث مجموعة من النصائح الصحية الهامة للمواطنين خلال شهر رمضان، وكان أهمها الحرص على شرب كميات كافية من السوائل ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم (شرب كوب إلى كوبين من الماء كل ساعة خلال الفترة ما بين الإفطار إلى السحور).

نصائح عند تناول الإفطار

وشدد القومي للبحوث على أهمية البدء بتناول حبات التمر وكوب من الماء أو الحليب على وجبة الإفطار، ثم بدء وجبة الإفطار بطبق من الشوربة من أجل تمهيد المعدة لاستقبال الوجبة الرئيسيّة، كما أنّه يعوّض السوائل التي خسرها الجسم، والحرص بعد ذلك على تناول الطبق الرئيسي بعد 10 - 15 دقيقة من شرب السوائل، وتناول طبق السلطة على وجبة الإفطار.

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وأكد المركز القومي للبحوث على أهمية إضافة الفاكهة المجففة، والخضروات، ومنتجات الألبان، والحبوب الكاملة، والأطعمة النشوية، واللحوم الحمراء، والأسماك ضمن قائمة الأطعمة في شهر رمضان، والحرص على تناول الأطعمة قليلة الدسم، واتباع نظام السلق والشوي بدلًا عن القلي عند تحضير الأطعمة.

وأضاف المركز القومي للبحوث أنه من المهم أيضا الحرص على مضغ الطعام جيدًا، وتجنب الإفراط في استخدام الملح والأطعمة المملّحة مثل المخللات، وتجنّب تناول العصائر الصناعيّة المحلاة والتي تحتوي على كميّة عالية من السكر دون أيّة قيمة غذائية مفيدة، وأيضا تجنب الإكثار من شرب الكافيين على السحور.

وأشار القومي للبحوث إلى أنه من المهم كذلك تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وتناول الحلويات باعتدال، وعدم تناولها قبل النوم مباشرةً، والمشي بعد ساعة إلى ساعتين من الإفطار.

نصائح عند تناول السحور في رمضان

واختتم بالحرص على تناول وجبة السحور التي تحتوي على النشويّات بطيئة الامتصاص كخبز القمح الكامل وذلك من أجل الحفاظ على مستوى السكر في الدم لأطول فترةٍ ممكنة.