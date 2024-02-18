ضربوها بشاكوش، المشدد 3 سنوات لعاطل وزوجته متهمين بقتل طفلته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل وزوجته لقيامهما بالتعدى بالضرب وتعذيب نجلة الأول " طفلة " حتى وفاتها.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٩٩٦ لسنة ٢٠٢٢ جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر كلى شمال بنها، انه فى يوم ٢ / ١٠ / ٢٠٢٢، قام " أحمد ن " عاطل، وزوجته " نجلاء أ" ٤٠ سنة كوافيرة حريمى، ومقيمين الجبل الاصفر بمركز الخانكة، قتلا الطفلة نجلة المتهم الأول المجني عليها " رنا أ" 16 سنة عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد وكان ذلك بأن كال لها المتهم الأول عدة ضربات بأداة إعتداء " جاكوش " استقرت برأسها وأماكن متفرقة من جسدها - بنية إزهاق روحها - فأحدثا إصابتها التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الجريمة للشد من أزره.

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كما أوضح أمر الإحالة أنهما فى ذات الزمان والمكان، احتجزا الطفلة المجنى عليها " رنا " دون وجه حق وعذباها بالتعذيبات البدنية التي أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.

كما حازا وأحرزا أداة ( جاكوش) مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر

من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وكشفت تحريات المباحث على صحة ارتكاب المتهمان للواقعة على نحو ما شهد به الشاهدين الأول والثانية من أنه حال تواجد الطفلة المجنى عليه بمسكن والدها المتهم الأول وزوجته المتهمة الثانية قام الأول بالتعدى عليها ضربًا بأداة - جاكوش - بنية إزهاق روحها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الجريمة للشد من أذره، ومداومة المتهم الأول على ضرب وتعذيب نجلته الطفلة المجنى عليها بتعذيبات بدنية، ونفاذًا لأمر الضبط والاحضار تم ضبطهما.

ثبت بتقرير الصفة التشريحية للطفلة المجني عليها علي ان الوفاة جنائية وهي من حالات العنف ضد الأطفال، وتعزي الوفاة الي الاصابة الرضية بالراس وتثبيط المراكز الحيوية بالمخ ادي الي الوفاة، وتكرار التعدي علي المجني عليها في أزمنة بما أحدثته من نزيف علي سطح المخ.

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