غدا انقطاع المياه عن مناطق بالأقصر لمدة 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، انقطاع المياه بعدد من المناطق، نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه بشارع يوسف حسن.

وأوضحت مياه الأقصر أن قطع المياه يتم غدا الأحد الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٤ من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لمدة ثلاث ساعات.

وبينت الشركة أن المناطق المتأثرة بأعمال الإحلال بمدينة الأقصر "شارع يوسف حسن من الكباش غربا بجوار فندق اميليو حتى المكتبة الإسلامية شرقا- شارع الراهبات الموازي لشارع يوسف حسن - شارع الضرائب القديمة بجوار مسجد الحاج منصور وسلسلة مطاعم أم هاشم".

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وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه لتلك الفترة وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥ في حالة الطوارئ، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة حال طلبها.

تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر

وذلك نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بمــا يكفل إنجاز الأهداف الإستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري؛ رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهورى رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء ٢٢٠ شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهورى المشار اليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعه 25 شركة تابعة تخدم 27 محافظة.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات.