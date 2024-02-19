مسلسلات رمضان 2024، القائمة الكاملة لمسلسلات الـ 30 حلقة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم حيث تستعد الشاشات التلفزيونية والمنصات الرقمية لاستقبال الأعمال الدرامية المختلفة ومن ضمن المسلسلات التي ستتنافس في المارثون الرمضاني 2024، المسلسلات ذات ال30 حلقة والتي يحبها الجمهور نظرا لارتباطه بأبطال العمل ونستعرض خلال السطور التالية القائمة الكاملة لمسلسلات ال30 حلقة.

الحشاشين

ويتناول المسلسل قصة "الحشاشين" وهي طائفة شيعية انفصلت عن الفاطميين في القرن الخامس الهجري، وعرفوا خلال تلك الفترة بغدرهم ومحاولة الوصول الدائم للسلطة من خلال أكاذيبهم على الناس الذين صدقوهم بسبب بعض الأفعال المبنية على الكذب والتضليل.

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أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز نخبة من النجوم وهم: فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي.

حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن رومانسي حيث يقدم "العوضي"، شخصية جديدة يناقش فيها العديد من القضايا بين العائلات والتي تنشأ بسببها عدة صراعات.

أبطال مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب من إنتاج سينرجي (تامر مرسي)، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويشارك أحمد العوضي بطولة المسلسل كارولين عزمي ووفاء عامر ورياض الخولي، أحمد عبد الله محمود وميدو ماهر ووفاء مكي

مسلسل العتاولة

وكان المخرج أحمد جلال موسى استكمل طاقم فريق العمل، والذي يضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم؛ أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، سامي مغاوري، هدى الإتربي، حنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال.

أحداث المسلسل

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.. وكان من المفترض بدء تصوير المسلسل في منتصف نوفمبر الجاري، إلا أن التحضيرات المستمرة للعمل وكتابة الحلقات استمرت لوقت أطول من المنتظر.

المداح أسطورة العودة

تتحدث قصة المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل المداح

وكانت سلسلة مسلسل “المداح” قد ظهرت للنور في رمضان 2021 بمسلسل “المداح”، وبعد تحقيقه لنجاح كبير وعدم قدرة حمادة هلال عن الخروج من تلك الشخصية، قرر تقديم الجزء الثاني من المداح بعدما حاول تقديم عمل جديد ولكنه لم يرى نفسه في شخصية أخرى في ذلك الوقت.

وظهر الجزء الثاني من المداح في رمضان 2022 وحمل اسم “المداح: أسطورة الوادي”، وحقق الجزء الثاني نجاح أكبر، ليقرر صناع العمل تقديم الجزء الثالث في العام التالي، وبالفعل ظهر الجزء الثالث “المداح: أسطور العشق” في رمضان 2023.

لانش بوكس

مسلسل "لانش بوكس" مكون من 30 حلقة وهو من بطولة النجمة غادة عادل بالاشتراك مع جميلة عوض وفدوي عابد حيث يشكلن الثلاثي الذي تقوم عليه الأحداث الرئيسية بالحلقات، إلى جانب أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي، هشام إسماعيل

المسلسل سيناريو وحوار عمرو مدحت، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls" وعرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى 2021 وحقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم.

ومسلسل "لانش بوكس " يدور حول ثلاثة سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى وذلك في قالب اجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.

مسلسل صدفة

وتدور أحداث المسلسل التي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعو "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئًا خطيرًا، وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. ترى من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟ وتجسد ريهام حجاج، دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة".

امبراطورية ميم

مسلسل "إمبراطورية ميم" مأخوذ عن المجموعة القصصية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس سيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.

وقصة “إمبراطورية ميم” هى إحدى روائع المجموعة القصصية بنت السلطان للكاتب إحسان عبد القدوس، والتى صدرت عام 1965،وتضم 33 قصة قصيرة.

وتدور أحداث إمبراطورية ميم حول الأب محمد مرسي الذي أنجب ستة أولاد تبدأ أسماؤهم جميعا بحرف الميم وهم مصطفى، مجدى، مدحت، ماهر، محمود ومنير، ويغلب علي أحلامه أن يكون إمبراطورية بحرف الميم يستكملها أولاده وأحفاده حتى تصبح مصر كلها بحرف الميم بسبب شدة اعتزازه بهذا الحرف

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

المسلسل بطولة كل من: خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، مايان السيد، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، السورية هاجر السراج، محمود حافظ، إخراج محمد سلامة.

بيت الرفاعي

و تدور أحداث المسلسل في منطقة شعبية بها تاجر كبير يدعى محمود الرفاعي، وابنه الكبير سيلعب دوره الفنان أمير كرارة حيث يجسد شخصية طبيب وهي شخصية جديدة عليه ومختلفة يجسدها للمرة الأولى.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

المسلسل من بطولة أمير كرارة ويشاركه البطولة كلا من أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

المعلم

والمعلم مسلسل (شعبى) والذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان وتدور قصته حول التأخير في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة، تلك المقولة هي المحرك الأساسى لدراما العمل حيث يستميت البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذى تنطبق عليه مقولة كن حريصًا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدا منهم.

محارب

ومسلسل محارب دراما اجتماعية تشويقية مكونة من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب قادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

المسلسل من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

الكبير أوي الموسم الثامن

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة احمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم ومجموعة من النجوم كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

وكان قد عُرض العام الماضي الجزء السابع من مسلسل "الكبير"، ودارت أحداثه بعد عام من زواج الكبير أوي ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بينهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.