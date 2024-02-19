الإثنين 19 فبراير 2024
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محافظات

الأربعاء.. جامعة القناة تستضيف جولات تيكني لريادة الأعمال

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، فيتو

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن استضافة الجامعة لجولات تيكني لريادة الأعمال يوم الأربعاء المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.  

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انطلاق فعاليات تيكني 

وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، أن وزارة الشباب والرياضة ممثلةً فى الإدارة المركزية لتمكين الشباب قد أطلقت فعاليات الدوري المصري لريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأخضر، من خلال جولات تيكني 2024 التي بدأت اعتبارا من يوم ١٧ فبراير الجاري ومستمرة حتى ٢ مارس المقبل، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقطاع نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي تحت اشراف الدكتورة وفاء محمد. 

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ورش عمل وندوات 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن اللقاء سيشهد ورش عمل وحلقات نقاش وتدريبات عملية، تناقش ريادة الأعمال والتمويل والتسويق  والمشاركة بمسابقة الشركات الناشئة لريادة الأعمال، والتي تهدف للبحث عن أفضل شركة ناشئة في مصر.  

المنظم للقاء بالجامعة 

ينظم اللقاء نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس تحت إشراف الدكتورة أفنان بركات مديرة النادي، وإشراف عام الدكتورة ماجدة إبراهيم. 

يذكر أن التسجيل يبدأ في الساعة العاشرة، ويعقد اللقاء منذ الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء. 

معلومات عن الدورى المصري لريادة الأعمال 

الدوري المصري لريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الأخضر، الذي تطلقه وزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز وتمكين رواد الأعمال في مجتمع الشركات الناشئة- عبارة عن فعاليات تنتقل عبر المحافظات لتسليط الضوء على الدور الواضح الذي تلعبه ريادة الأعمال في مستقبل مصر، وتوفير المزيد من الفرص لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات.  

كما يأتي بالتعاون مع  تيكني في ضوء اهتمام وتوجهات الدولة بدعم رواد الأعمال والشركات والمؤسسات، وخاصةً في مجال الاقتصاد الأخضر الذي يساهم في إنشاء مجتمع وبيئة نظيفة، ترفع من المستوى الاقتصادي، وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة في جميع أشكال التنوع البيئي. 

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