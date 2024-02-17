السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة القناة يشيد بأبطال العالم في القوة البدنية

جانب من استقبال الطلاب،
جانب من استقبال الطلاب، فيتو

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس  جامعة قناة السويس، بالفوز الذي حققه أبناء الجامعة من طلاب كلية التربية الرياضية في بطولة العالم للقوة البدنية والتي أقيمت في شرم الشيخ.   

طلاب جامعة القناة يحصلون على المستوى الأول بالدورة الكشفية الـ31 للجامعات (صور)

نائب رئيس جامعة القناة يُكرم طالبات دورة الإذاعة باللغة الإنجليزية

حيث حصل طلاب الجامعة على خمس ميداليات ذهبية في بطولة كأس العالم للقوة البدنية، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ بداية شهر فبراير الجاري.  

تقديم التهنئة للطلاب

وقدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطلاب وذلك خلال على استقبالهم متنميًا المزيد من التوفيق على المستويين العلمي والرياضي. 

Advertisements

المساهمة في إنجاز مصرى كبير 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أن أبطال جامعة القناة ساهموا في الإنجاز المصري الكبير، الذي أسفر عن تتويج المنتخب المصري بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية، متفوقا على كل من روسيا التي جاءت في المركز الثاني، وإيطاليا التي  حصلت على المركز الثالث. 

إشادة بطلاب كلية التربية الرياضية 

ومن جانبه أعرب الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية عن بالغ سعادته بتتويج جميع طلابه بالميداليات الذهبية والمراكز الأولى.  

ولفت إلى أن هذا الإنجاز ليس بجديد على طلاب كلية التربية الرياضية، التي استطاعت خلال سنوات قليلة أن تحتل الصدارة في كافة اللقاءات الرياضية سواء الداخلية أو القمية وصولًا للعالمية. 

رعاية ودعم الطلاب 

وأضاف الدكتور أحمد عزيز وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية لا تدخر جهدًا في دعم طلابها المتميزين رياضيًا، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمشاركتهم في البطولات دون أى تأثير على مستواهم الدراسي. 

و أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن الطالبة أسماء أحمد عبد الرؤوف بالفرقة الرابعة حصلت على أول ديد ليفت سنجل بلاي شباب وزن 67.5 بمجموع 117.5 kg. 

كما حصلت الطالبة مريم وليد محمد خليل بالفرقة الثانية  على أفضل لاعبة وأول قوة كاملة كلاسك روو، وزن 67.5 بمجموع 322.5kg. 

وأضاف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن الطالب محمد ماهر محمد محمود بالفرقة الثالثة حصل على أول قوة كاملة كلاسك روو وزن75 شباب بمجموع 677.5kg. 

كما استطاع الطالب عمر محمد عبدالحميد سليمان الفرقه الثالثة الحصول على مركز أول بنش برس شباب برفع ثقل 115.5 kg. 

وفاز الطالب محمد أحمد محمود يوسف بالفرقة الثالثة ميزان 67.5، وأول في القوة البدنية روو شباب بمجموع 490 kg، وأول ديدلفت شباب 227.5 kg.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة القناة جامعة قناة السويس طلاب جامعة القناة كلية التربية الرياضية بطولة كأس العالم للقوة البدنية القوة البدنية

مواد متعلقة

ضبط 135 طنا من الأرز والبقول المحتكرة خلال حملة تموينية في الإسماعيلية (صور)

استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالإسماعيلية (صور)

الإرشاد البيطري بالإسماعيلية ينظم ندوة حول التأمين على الماشية (صور)

بسبب موجة الطقس السيئ، الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية ترفع حالة الاستعداد القصوى

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

وزير الخارجية السعودي يرد على موقف الرياض من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية