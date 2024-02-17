رئيس جامعة القناة يشيد بأبطال العالم في القوة البدنية

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بالفوز الذي حققه أبناء الجامعة من طلاب كلية التربية الرياضية في بطولة العالم للقوة البدنية والتي أقيمت في شرم الشيخ.

حيث حصل طلاب الجامعة على خمس ميداليات ذهبية في بطولة كأس العالم للقوة البدنية، والتي استضافتها جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ بداية شهر فبراير الجاري.

تقديم التهنئة للطلاب

وقدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطلاب وذلك خلال على استقبالهم متنميًا المزيد من التوفيق على المستويين العلمي والرياضي.

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المساهمة في إنجاز مصرى كبير

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أن أبطال جامعة القناة ساهموا في الإنجاز المصري الكبير، الذي أسفر عن تتويج المنتخب المصري بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية، متفوقا على كل من روسيا التي جاءت في المركز الثاني، وإيطاليا التي حصلت على المركز الثالث.

إشادة بطلاب كلية التربية الرياضية

ومن جانبه أعرب الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية عن بالغ سعادته بتتويج جميع طلابه بالميداليات الذهبية والمراكز الأولى.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز ليس بجديد على طلاب كلية التربية الرياضية، التي استطاعت خلال سنوات قليلة أن تحتل الصدارة في كافة اللقاءات الرياضية سواء الداخلية أو القمية وصولًا للعالمية.

رعاية ودعم الطلاب

وأضاف الدكتور أحمد عزيز وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب أن الكلية لا تدخر جهدًا في دعم طلابها المتميزين رياضيًا، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمشاركتهم في البطولات دون أى تأثير على مستواهم الدراسي.

و أوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن الطالبة أسماء أحمد عبد الرؤوف بالفرقة الرابعة حصلت على أول ديد ليفت سنجل بلاي شباب وزن 67.5 بمجموع 117.5 kg.

كما حصلت الطالبة مريم وليد محمد خليل بالفرقة الثانية على أفضل لاعبة وأول قوة كاملة كلاسك روو، وزن 67.5 بمجموع 322.5kg.

وأضاف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن الطالب محمد ماهر محمد محمود بالفرقة الثالثة حصل على أول قوة كاملة كلاسك روو وزن75 شباب بمجموع 677.5kg.

كما استطاع الطالب عمر محمد عبدالحميد سليمان الفرقه الثالثة الحصول على مركز أول بنش برس شباب برفع ثقل 115.5 kg.

وفاز الطالب محمد أحمد محمود يوسف بالفرقة الثالثة ميزان 67.5، وأول في القوة البدنية روو شباب بمجموع 490 kg، وأول ديدلفت شباب 227.5 kg.

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