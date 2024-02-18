الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل حملاتها للتصدي للتعديات والإشغالات (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

تواصل الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، جهودها في رصد وتنفيذ وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.  

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جهود الوحدة المحلية لمركز أبوصوير 

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض بطول 500 متر طولي، على مساحة  فدان، و10 قراريط. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

الوحدة المحلية لقرية المحسمة 

كما قامت الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بفك شدة خشبية لأعمدة دور رابع علوي بعزبة النجارين، على مساحة 120 متر، وتمت الإزالة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، رئيس القرية، والقسم الهندسي بالقرية. 

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جانب من الحملات، فيتو 

الوحدة المحلية لقرية أبو طفيلة 

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية أبوطفيلة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بإزالة فورية لسور بطول 20  متر وارتفاع متر، لتعدٍّ بالبناء المخالف على أرض زراعية. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

إزالة إشغالات الطريق بفايد 

وبالمرور اليومي بمركز ومدينة فايد، تم عمل حملة مكبرة لإزالة السلالم المتعدية بالشارع الجديد. 


وتم تنفيذ الإزالات بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

جانب من الحملات، فيتو 
جانب من الحملات، فيتو 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدي ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد. 

 

وعلى صعيد أخر كان قد أكد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، على تكثيف حملات المرور على الإعلانات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا برئاسته للجنة العليا للإعلانات، والخاص بتنظيم ومباشرة الدعاية والإعلان داخل نطاق محافظة الإسماعيلية، بحضور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري وممثلي الحسابات العامة والخاصة بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة ومديري الإعلانات.

عرض الموقف المالى للجنة 

وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف المالي للجنة وما تم تحصيله، اعتبارًا من بداية العام الحالي وحتى تاريخه، بالإضافة إلى عدد من الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية  للإعلانات بنطاق كل منهم. 

الاطلاع على موقف التداخل في الإعلانات 

كما تم مناقشة الإجراءات الجاري اتخاذها بشأن موقف التداخل في الإعلانات المقامة على الطرق بين المحافظة وهيئة الطرق والكباري.
 

 

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