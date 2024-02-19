الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

صورة بدون حجاب السبب، التصريح بدفن جثة فتاة تخلصت من حياتها بالحوامدية

الطب الشرعي، فيتو
الطب الشرعي، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء فتاة عمرها 16 عامًا، حياتها بطريقة مأساوية في منطقة الحوامدية بـ الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن شقيقة الفتاة هددتها بأنها ستبوح لأبيهما بنشرها صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» دون غطاء رأس، وأفادت التحقيقات بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

فيما قالت شقيقة الفتاة أنها هددت بإخبار والدها بنشر شقيقتها صورة لنفسها على حسابها بموقع «الفيسبوك» من غير حجاب، ما زاد خوفها وأقدمت على إنهاء حياتها. 

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وذكر تقرير مفتش الصحة، أن الفتاة تخلصت من حياتها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

فتاة تنهي حياتها في الحوامدية 

البداية، كانت بورود بلاغ لأجهزة الأمن بالعثور على فتاة داخل مسكنها في الحوامدية مشنوقة، وبالانتقال والفحص تبين أنها علقت رقبتها في «جنش» داخل حجرتها بحبل. 

تحذير الأزهر

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جودة».

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

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حفظ التحقيقات والتصريح بدفن جثة شاب أنهى حياته في الطالبية

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ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

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الحوامدية نيابة الجيزة الجيزة

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