الإثنين 19 فبراير 2024
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حوادث

حفظ التحقيقات والتصريح بدفن جثة شاب أنهى حياته في الطالبية

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في العثور على جثة شاب تخلص من حياته  شنقا في الطالبية.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه عثر على الشاب، وبه آثار خنق حول رقبته ومعلق، وتبين أنه تخلص من حياته شنقا، بسبب مروره بأزمة نفسية، بسبب انفصاله عن حبيبته.

وأفادت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، أمرت بحفظ التحقيقات في الواقعة، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

 

العثور على جثة شاب في الطالبية

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة الشاب، وبالفحص تبين وجود آثار خنق حول الرقبة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

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الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

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الطالبية نيابة جنوب الجيزة قسم شرطة الطالبية

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