اعترافات سيدة حاولت خطف طفل في الطالبية: مبخلفش، والنيابة تأمر بحبسها

باشرت النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع سيدة سودانية الجنسية، لمحاولة خطف طفل من أمام محل ألعاب من شارع فيصل في الطالبية، وأمرت بحبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

اعتراف المتهمة بارتكاب الجريمة



وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية عن الواقعة، أنها لجأت لذلك، لعدم إنجابها أطفال، وأنها سبق لها الزواج، لمدة 9 سنوات، ولعدم قدرتها على الإنجاب انفصلت عن زوجها.

وقال والد الطفل “سليم” 3 سنوات خلال التحقيقات بقيام المدعوة مشاعر" 41 سنة سودانية، ومقيمة دائرة القسم باصطحاب نجله من أمام محل بشارع فيصل، وعند مشاهدة زوجته لها حاولت النداء عليه من داخل المحل وأمسكت بها بمساعدة الأهالى.

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محاولة خطف طفل في الطالبية



تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من الأهالى بقيام سيدة باصطحاب أحد الأطفال من أمام محل بشارع فيصل لمحاولة اختطافه، وبمواجهتها اعترفت باختطاف الطفل.

القاهرة المركز الأول

واحتلت القاهرة المركز الأول بكل من مناطق «مصر الجديدة - مدينة نصر» فى بلاغات الخطف، تلتها الجيزة، وفى الوجه البحرى تصدرت الشرقية والقليوبية المشهد، وحصدت سوهاج المركز الأول ضمن محافظات الوجه القبلى فى عدد حالات الخطف. وتتراوح أعداد الأطفال المخطوفين سنويا بحسب المجلس القومى للأمومة والطفولة 1300 طفل.

كما أن آخر رقم رسمى صدر من خط نجدة الطفل وقوع 412 حالة اختطاف فى مصر بمعدل حالتين فى اليوم، وأشارت دراسة صادرة من مركز المصريين للدراسات، إلى أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف طفل مفقود فى مصر حتى هذه اللحظة.

ووفق دراسة لـ»الائتلاف المصرى لحقوق الطفل» ارتفعت حالات اختطاف الأطفال التى تم رصدها من قبلهم لـ300 إلى 400 طفل سنويا، وتشتمل دوافع اختطاف الأطفال ما بين «المطالبة بفدية من الأهل - تجارة الأعضاء - التسول القسرى - ذبح الأطفال المخطوفين من المنقبين عن الآثار كطقوس إجرامية لتقديمهم قرابين للجن».

التشريع القانوني

بدوره، أقر البرلمان تعديلًا تشريعيًا غلظ فيه عقوبة خطف الأطفال، لتصل إلى الإعدام أو السجن 25 عامًا (مؤبد)، لمن يخطف طفلًا إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وأكد التعديل أن «كل من يخطف طفلًا من غير تحايل ولا إكراه، يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات. أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 عامًا ولا تزيد على 20 عامًا».

ويرجع اللواء معز الدين محمد السبكى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأحداث الأسبق، أسباب هذه الجريمة منها على سبيل المثال الحصول على المال، ثانيا الانتقام، ثالثا، فى تجارة الأعضاء البشرية. رابعا، لاستغلالهم فى التسول والدعارة والفجور، خامسا للاعتداء عليهم جنسيا واغتصابهم، كما أنه أيضًا توجد أسباب طارئة.

وفسر «السبكي» هذه الأسباب وظروفها بأنه مثل ثراء الأسر أو إهمالهم فى رعاية أطفالهم مما يجعل خطفهم وسيلة لتحقيق مآربهم، وبعض الأسباب المذكورة لها تشكيلات عصابية، منها المحلية ومنها الدولية كتجار الأعضاء البشرية، كما أنه يتحقق خطف الأطفال إما بالتخطيط المسبق كالحصول على الفدية لأن الخاطفين يقومون بجمع المعلومات عن أهله ومتابعة تحركات الطفل لاختيار الفرصة المناسبة لخطفه، أو التوجه للأماكن المزدحمة وخطف الأطفال، وكذلك انشغال الأهالى بأعمال التسوق والشراء، حيث يتابع المجرمون تحركات الأهالى فى هذه الأماكن، كما أنهم أيضًا يقومون باختيار الأطفال الأصحاء، وأيضًا مظهرهم ولبسهم الجذاب، ومنهم من يقترب من أهالى الأطفال وافتعال صداقة أو حجج كالمساعدة فى الاهتمام بالطفل أثناء قيام والدته بالشراء أو افتعال مشاجرة بين الخاطفين لتحقيق تجمع جماهيرى يؤدى إلى انشغال الأهالى برؤية المشاجرة وخطف الأطفال أو تخديرهم لسهولة السيطرة عليهم وعدم افتضاح أمرهم.

ونصح مساعد وزير الداخلية الأسبق الأهالى بالاهتمام برعاية أطفالهم ومتابعتهم فى جميع تحركاتهم والتنبيه على العاملين بالمدارس بعدم تسليم أولادهم لأى شخص إلا الذى يحددونه، وأن يقوموا بمتابعة مواعيدهم وأن يعلم الأهالى كافة المعلومات عن أصدقائهم.