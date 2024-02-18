التجاعيد شبح يطارد الفتيات وللأسف يبدأ ظهوره من عمر الثلاثين مايزعج الفتيات كثيرا، لتاثيره السلبي على مظهر البشرة.

والتجاعيد يمكن تأخيرها من خلال التغذية السليمة وشرب الماء الوفير والترطيب اليومى ولكن هذا بجانب الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة وترطيبها بعمق.

كريم القهوة واللبان الدكر لشد البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم القهوة واللبان الدكر لشد البشرة ومقاومة التجاعيد.

المكونات:-

ملعقة لبان دكر

كوب ماء

ملعقة قهوة

ملعقة نشاء ذرة

ملعقة زيت لوز حلو

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ملعقة جل صبار

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر اللبان الدكر ونختار حبات فاتحة اللون ونغسلها جيدا.

ثم ننقع اللبان الدكر فى كوب الماء ليلة كاملة.

ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج ونضيف له القهوة ونقلب جيدا ثم نرفع الخليط على النار ونضيف له النشاء ونقلب جيدا حتى يغلظ القوام.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد قليلا.

ثم نضيف له جل الصبار والعسل وزيت اللوز الحلو ونقلب جيدا.

ثم نحفظ الكريم فى علبة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

ثم نستخدم الكريم يوميا على البشرة النظيفة حيث نضع القليل منه على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

كريم القهوة واللبان الدكر لشد البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.