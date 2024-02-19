الإثنين 19 فبراير 2024
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أخبار مصر

السيسي يعزي ملك وولي عهد الأردن في وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء لأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في وفاة المغفور له خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني

وأعرب الرئيس عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة وشعب الأردن الشقيق، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

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