انطلاق مسابقة فارس المتون لطلاب ومدرسي معاهد الإسماعيليّة الأزهرية (صور)

عقدت منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، التصفيات النهائية لمسابقة "فارس المتون"، برعاية أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، وأحمد بيومي، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية.

أعمال التحكيم في المسابقة

وتمت أعمال التحكيم، التي شارك فيها الدكتور حمادة هزاع، من المكتب الفني لرئيس القطاع، والدكتورة شيماء حسين، من مكتب رئيس القطاع، والأستاذ عماد سالم، موجه المواد العربية والشرعية، والشيخ عبدالعزيز مغازي، موجه عام القرآن الكريم، والشيخ أشرف سيف، مدير الخطه والمنهج والقائم بعمل مدير التعليم النوعي، والدكتور محمد الروبي، منسق المبادرة.

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جانب من المسابقة، فيتو

معايير خاصة للمسابقة

وتتميز المسابقة بوجود معايير خاصة تشمل التنوع في حفظ المتون، وحفظ أكثر من متن في العلوم الشرعية والعربية، وفهم واستيعاب المتون المحفوظة مع طريقة الإلقاء، وموافقة المتن للمناهج الدراسية، والالتزام بالقواعد العلمية والبحثية في الشرح وعلامات الترقيم في الكتابة».

جانب من المسابقة، فيتو

حفظ المتون العربية والشرعية

وترتكز مسابقة "فارس المتون" على ثلاثة محاور رئيسة هي: حفظ المتون العربية والشرعية، فيما يوافق المناهج الأزهرية، وتأليف متون جديدة، وشرح المتون العلمية، وتستهدف المسابقة مدرسي وطلاب المعاهد الأزهرية، والمكاتب التابعة للأزهر.



جانب من المسابقة، فيتو

ومن جهة أخرى يواصل الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، متابعته للعملية الدراسية في المعاهد الازهرية بمراحلها المختلفة.

وأجرى جولة للمرور على المعاهد رافقه خلالها عبدالحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة وشملت الجولة تفقد معهدى فتيات عمر بن عبدالعزيز الإعدادي الثانوي، وفتيات الإسماعيليّة الإعدادي والثانوي، للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية، وتفقد سير الحصص الدراسية، والتأكد من كتابة المناهج، وتوزيع الكتب الدراسية التي ترد إلى المعهد أولًا بأول، وعمليات الأمن والأمان والنظافة بالمعهد.



رئيس منطقة الإسماعيليّة الأزهرية يعقد اجتماعًا مع شيوخ المرحلة الثانوية

واجتمع الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، في وقت سابق وبحضور الدكتور وجيه عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات، ونجيب محمد، مدير إدارة الإسماعيليّة التعليمية، بجميع شيوخ معاهد المرحلة الثانوية بمنطقة الإسماعيليّة.

انتظام العملية التعليمية

وشدد على ضرورة انتظام العملية التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية، وأنها مستمرة لنهاية الفصل الدراسي، كما أكد على ضرورة تعاون شيخ المعهد مع الطلاب وأولياء الأمور في الانتهاء من عمل الاستمارة الإلكترونية بالإضافة إلى عدم التأخير عن موعد تسليم الاستمارات، وقد استمع رئيس المنطقة للاستفسارات الخاصة بشيوخ المعاهد الثانوية، وقام بالرد عليها، ونبه فضيلته على ضرورة الاستعداد من الآن لامتحانات المرحلة الثانوية.