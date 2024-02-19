خبير يوضح شروط استيراد السيارات المستعملة عبر المناطق الحرة

قال رأفت مسروجة، خبير السيارات، إن فتح أبواب استيراد السيارات المستعملة أمام التجار يحتاج إلى العديد من الضوابط والمعايير لعدم احتكار البعض السوق بالإضافة إلى مراعاة قوانين البيئة المطابقة لمعايير اليورو 4 التي تنص على الحد من التلوث، وتقليل من الانبعاثات الكربونية.

كيف تؤثر السيارات القديمة على البيئة

وأوضح، أنه فى حالة استيراد السيارات يجب مراعاة دخول السيارات الحديثة وعدم السماح بالسيارات القديمة التى تؤثر على البيئة بالسلب، والتأكد من أن رخصة السيارة تكون سارية حتى السنة التي يتم الاستيراد خلالها وذلك الهدف منه التأكد من أن السيارة تعمل بالفعل ومرخصة وليس سيارة متروكة وخردة.

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سيارات، فيتو

أهمية شهادة التأمين على السيارة

وأضاف مسروجة، أن توفر شهادة التأمين على السيارة من شروط استيراد السيارات المستعملة وتكون سارية المفعول حتى السنة التي يتم فيها بيعها للسوق المصري أو وصولها ليد المستورد الأجنبي قبل طرحها في مصر، كما يجب فحص هذه السيارات للتأكد من سلامتها وأنها ليست سيارات تعرضت لحوادث وتم اصلاحها واعادة بيعها حتى لا تكون مصدر للخطورة على السائق أو على المشاة ومستخدمي السيارات الآخرين بالطريق.

أفضل المناطق لبيع السيارات المستعملة



وأضاف رأفت مسروجة، أن المناطق الحرة هى الحل الامثل لبيع السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، لان عمليات البيع مقننة ومن أجل توفير فرص عمل للشباب في بيع هذه السيارات المستعملة من خلال الشركات التي تقوم باستيرادها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم طرح سيارات سوبارو كروستريك الجديدة كليًا اليوم الإثنين، في السوق المصري، مع تحول اسم XV الي اسم كروستريك ليتماشي مع التسمية العالمية للسيارة المصنعة في اليابان، بعد غياب سنوات طويلة داخل السوق المحلى.