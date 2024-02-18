رحلة تحول كيا الشعبية لسيارة الأغنياء تقترب من 4 ملايين جنيه

سيارات كيا، تواصل سيارات كيا في الارتفاع المستمر داخل سوق السيارات خلال العامين الماضيين، فضلا عن اختفاء كثير من الموديلات داخل المعارض ونقص في الأخرى.

تراجع مبيعات سيارات كيا في مصر

وأدى إلى تراجع مبيعات سيارات كيا في مصر بعد ماكانت هي الأكثر مبيعًا بقوائم السيارات ومع ذلك يستمر الوكيل في غضب المستهلكين بارتفاع أسعار السيارات ليجعلها تكسر حاجز 3 ملايين جنيه خلال شهر فبراير ويحولها من السيارة الشعبية إلى سيارة الأغنياء فقط.

ووفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا، أسعار جديدة لسيارات كيا في مصر خلال شهر فبراير وتصل قيمة الزيادة نحو 850 ألف جنيه لتجعل السيارات تقترب من الملايين ونرصد أسعار سيارات كيا في مصر في التقرير التالي:-

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أسعار كيا سورينتو الجديدة

-يصل سعر فئة توب لاين بسعر 3 ملايين و749 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و899 ألفا و900 جنيه بزيادة 850 ألف جنيه.



أسعار كيا سبورتاج في فبراير

يصل سعر الفئة الثانية LX بسعر 2 مليون و99 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و709 آلاف و900 جنيه بزيادة 390 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة EX بسعر 2 مليون و249 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و829 ألفا و900 جنيه بزيادة 420 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة هاي لاين بسعر 2 مليون و449 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و979 ألفا و900 جنيه بزيادة 470 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الخامسة توب لاين بسعر 2 مليون و599 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و109 آلاف و900 جنيه بزيادة 490 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة السادسة سبيشيال ايديشن 2 مليون و649 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و159 ألفا و900 جنيه بزيادة 490 ألف جنيه.

GT بسعر 2 مليون و699 ألفا و900 جنيه بدلًا من 2 مليون و189 ألفا و900 جنيه بزيادة 510 آلاف جنيه.

مواصفات محرك سيارات كيا سبورتاج

زودت سيارات كيا بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي تيربو. وينتج المحرك 180 حصان من القوة بجانب عزم دوران 265 نيوتن متر. وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات. ويتوفر للسيارة تعليق ماكفرسون أمامي وخلفي متعدد الوصلات.

مواصفات محرك سيارات كيا سورينتو الجديدة

زودت سيارات بمحرك بقوة 230 حصان وهو ليس محرك تقليدي ولكن عبارة عن نظام هجين يشمل محرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر ومحرك كهربائي وبطارية. كما تأتي السيارة بعزم دوران 350 نيوتن متر. وترسل القوة للعجلات الأمامية أو الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. وتحقق السيارة استهلاك وقود 6.7 لتر لكل 100 كم. ويصل تسارع السيارة إلى 100 كم في 8.5 ثانية.