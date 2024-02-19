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اقتصاد

سوق السيارات يستقبل سوبارو كروستريك اليوم

سيارات سوبارو كروستريك،
سيارات سوبارو كروستريك، فيتو

سيارات سوبارو، تطرح اليوم الإثنين، في السوق المصري سيارات سوبارو كروستريك الجديدة كليًا مع تحول اسم XV الي اسم كروستريك ليتماشي مع التسمية العالمية للسيارة المصنعة في اليابان، بعد غياب سنوات طويلة داخل السوق المحلى.

مواصفات سيارات سوبارو كروستريك 

وزودت سيارات سوبارو كروستريك  بمحرك 2000 سي سي بقوة 156 حصان وعزم دوران 196 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك مع تسارع في 10.5 ثانية.

 كما تأتي بدفع كلي بالعجلات الأربعة AWD وسرعة قصوى 198 كم في الساعة واستهلاك وقود في حدود 7 لتر لكل 100 كم، ويبلغ طول السيارة 4480 مم وعرضها 1800 مم وارتفاعها 1600 مم مع قاعدة عجلات بطول 2670 مم ويبلغ الوزن الإجمالي 1519 كجم مع خلوص أرضي 220 مم وسعة تخزين في الحقيبة الخلفية 564 لتر.

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مواصفات التصميم الداخلي لسيارات سوبارو كروستريك 

وحرصت سوبارو على إعادة تصميم سيارتها مع تغير المقاعد لتوفير مزيد من الراحة وإضافة المزيد من المواد العازلة للصوت إلى المقصورة لمنع الضوضاء الخارجية من دخول الداخل بشكل أفضل، وتقدم السيارة عالميًا شاشة المعلومات والترفيه مقاس 11.6 بوصة الموجودة في موديلات سوبارو الأخرى مثل Outback وسيارة السيدان الرياضية WRX، ولكنها ليست قياسية. ويأتي الطراز الأساسي بشاشة أصغر مقاس 7.0 بوصات، لكن كلا الشاشتين توفران Apple CarPlay وAndroid Auto.

وسائل أمان سيارات سوبارو كروستريك

كما توفر الكثير من ميزات مساعدة السائق EyeSight بشكل قياسي.

مكابح الطوارئ الآلية القياسية 

تحذير قياسي من مغادرة المسار 

مساعدة الحفاظ على المسار 

ونظام تثبيت السرعة التكيفي القياسي. 

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