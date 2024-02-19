خبير سيارات: فتح استيراد المستعمل الحل الأمثل للهروب من نار الأسعار الجديدة

قال رأفت مسروجة، خبير السيارات: إن عدم الاستقرار يسيطر على سوق السيارات المصري في الوقت الحالي، من ارتفاع كبير في الأسعار، واختفاء الكثير من الموديلات من المعارض لصعوبة استيرادها من الخارج، فضلا عن وضع الاقتصاد العام الذي يشهد أزمة كبيرة بسبب الحروب وغيرها من عوامل أثرت بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية العالمية، لذا الحل الوحيد للسيطرة على أزمة السيارات فى مصر هو فتح أبواب استيراد السيارات المستعملة الذي سيحقق تخفيضا مباشرا في أسعار السيارات بمصر في الفترة الحالية.

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أسعار السيارات المستعملة رخيصة للغاية

وأوضح رأفت مسروجة، أن أسعار السيارات المستعملة بالطبع رخيصة للغاية على عكس الموديلات الحديثة، قائلًا: "إن سعر سيارة جديدة واحدة يوازي سعر أكثر من سيارة مستعملة، وبالتالي يمكن بسعر سيارة جديدة واحدة تغطية طلب أكثر من شخص سيارات مستعملة مما يساهم في توفير الدولار"، لافتا إلى أنه فى حالة استيراد السيارات المستعملة يجب الالتزام بالعديد من لمعايير لمنع التلاعب في استيراد السيارات المستعملة

وتابع خبير السيارات، أن الضوابط كثيرة ولكن أهمها اليورو 4، وهو عبادة عن خفض هذا المعيار إلى النصف الحد المسموح به لأول أكسيد الكربون لمحركات البنزين وخفض الكمية المقبولة انبعاثات أكسيد النيتروجين إلى 250 مجم / كم لسيارات الديزل و80 مجم / كم للسيارات التي تعمل بالبنزين. كما أخذ نفس المعيار في الاعتبار حد الجسيمات المعلقة للديزل.

معايير اليورو 4

ومن أهم المعايير التأكد من أن السيارات المستعملة المستوردة ليست قديمة وليست ملوثة بدرجة كبيرة للبيئة، وأن تكون على الأقل مطابقة لمعايير اليورو 4.

عدد من النقاط الرئيسية التي يمكن من خلالها فتح الباب لاستيراد السيارات المستعملة للسوق المصري، وفصل روشتة تمكن من وضع معايير معينة يمكن وفقها السماح باستيراد السيارات المستعملة في مصر.

