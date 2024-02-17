السبت 17 فبراير 2024
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اقتصاد

بعد ارتفاع أسعار زيوت السيارات تعرف على طرق تغير زيت السيارة

ارتفاع اسعار زيوت
ارتفاع اسعار زيوت السيارات،فيتو

زيوت السيارات، تحتاج السيارات دائما لصيانة دورية متكررة أبرزها تغير زيوت السيارات، نظرا  لأهمية تغيير زيت الفتيس علي المحرك، وتعتمد جميع المحركات وناقل الحركة "الفتيس" على استخدام الزيوت، ولكل منها زيوت مخصصة تعمل على تحسين الأداء، من خلال تخفيف الاحتكاك بين الأجزاء الداخلية وتبريد التروس وامتصاص الشوائب واحتوائها حتى لا تضر بالأجزاء الداخلية.

خطوات تغير زيوت السيارات

ونرصد في التقرير التالي خطوات تغير زيوت السيارات بانتظام بعد ارتفاع أسعار زيوت السيارات خلال شهر فبراير الجارى وهي كالتالي:

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تخفيف الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة في المحرك.

 

امتصاص جزء من الحرارة الناتجة عن الاحتراق والاحتكاك.

 

تنظيف المحرك من نواتج الاحتراق والشوائب.
 

حماية المحرك من الصدأ والاهتراء.

خطوات تغيير زيت السيارة

كما يمكن هنا التعرف على كيفية تغيير الزيت الخاص بك بسرعة لتوفر المال وتطيل عمر سيارتك بآلاف الكيلومترات.

وتعتبر عملية تغيير الزيت  أهم مهمة يمكنك القيام بها لجعل محرك سيارتك يدوم. وسنعلمك كيفية تغيير الزيت وإطالة عمر الزيت. إن تغيير الزيت ليس معقدًا - ربما فعلت ذلك بنفسك منذ سنوات. ولكن ارتفاع أسعار المصنعيات، فيمكنك فعل ذلك بنفسك.

شراء الزيت المناسب وفلتر الزيت

لإطالة عمر الزيت، استخدم فلاتر ذات جودة أفضل مع اختيار الزيت المناسب لسيارتك حسب دليل السيارة لمعرفة نوع ووزن الزيت المخصص لسيارتك.

من المهم بشكل خاص اتباع توصيات شركة صناعة السيارات بشأن لزوجة الزيت.

اسحب غطاء الزيت

ابدأ بنشر الأغطية البلاستيكية على الأرض، ثم قم بقيادة سيارتك فوقها.

ومن خلال القيام بذلك، لن تحتاج الانسكابات الخاصة بالزيت إلى التنظيف على أرضية المكان حيث يمكنك ببساطة رمي الأكياس بأكملها عند الانتهاء، أو الاحتفاظ بها للتغيير التالي إذا لم يحدث انسكاب للزيت. 

ارفع السيارة، واضبط حامل الرافعة في مكانه، ثم اخفض السيارة.

وإذا كنت تستخدم الأسفلت، فضع مربعات من الخشب أسفل حامل الرافعة للحصول على الدعم. قم بفك غطاء واسحبه سريعًا بعيدًا عن تيار الزيت. نظف مكان التصريف.

إزالة فلتر الزيت

ارفع فلتر الزيت القديم وتأكد من أن الجزء المطاطي يأتي معه. وإذا لم يكن كذلك، فقم بإزالته من المحرك.

تعبئة المحرك باستخدام قمع وقم بإعادة غلق مكان الزيت السفلي لمنع الانسكاب.

صب الزيت المستخدم في إبريق كبير، أدر المحرك وقم بتشغيله حتى ينطفئ ضوء زيت لوحة العدادات، وانتظر بضع دقائق، ثم افحص مقياس العمق وأضف الزيت إذا لزم الأمر.

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