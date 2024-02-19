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محافظات

اليوم، وزيرة التضامن تزور محافظة أسيوط وتتفقد معرض الأسر المنتجة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

تزور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، محافظة أسيوط في زيارة سريعة لتفقد معرض الأسر المنتجة، بالديوان العام وعدد من الفعاليات والاحتفالات بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومسئولي مديرية التضامن وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي 

وقال محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، إن الزيارة تستمر لمدة يوم واحد، ومن المقرر أن تستهل وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها بتفقد معرض الأسر المنتجة ولقاء القائمين عليه، ثم حضور معرض مشروعات منظمات المجتمع المدنى، ثم حضور الاحتفالية بقاعة الاحتفالات بالديوان العام لعرض قصص نجاح من منظمات المجتمع المدني بمحافظات أسيوط وسوهاج.

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معرض الأسر المنتجة 

وفي سياق متصل، تفقد محافظ أسيوط منذ أيام معرض المنتجات والمشغولات اليدوية والحرف التراثية للأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والمشروعات الصغيرة وعارضي "أيادي مصر" والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والمقام ببهو ديوان عام المحافظة، في إطار خطة المحافظة للمساهمة في تسويق هذه المنتجات ودعم أصحاب تلك المشروعات لعرض منتجاتهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر وتحسين مستوى معيشة المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم وفقا لرؤية مصر 2030. 


وتفقد المحافظ المعرض الذي يضم منتجات من صناعات الحرف اليدوية والتراثية منها معروضات والمفروشات والكروشية والخزف ومشغولات خشبية وجلدية واكسسوارات وملابس وألعاب أطفال ومنتجات غذائية ومشغولات متنوعة وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس الطابع والفلكلور الشعبي لأسيوط كجزء أصيل من تاريخ وعراقة مصر على مر العصور وأشاد بالمعرض والمستوى المتميز للمعروضات وأبدى إعجابه بالمنتجات. 

 

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 تشجيع الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والشباب

وأكد اللواء عصام سعد أن المعرض يأتي انطلاقًا من دور المحافظة للمساهمة في تشجيع الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والشباب والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم، لافتا إلى أهمية عنصر التسويق للمعروضات خاصة المشغولات اليدوية ومنتجات المشروعات الصغيرة مقترحا أن يكون هناك آلية لتوسيع مجالات التسويق والبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليًا، على كافة المستويات المحلية والخارجية عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني من أجل توفير فرص عمل جديدة للمرأة والشباب مع ضرورة تكثيف المعارض المحلية في هذا المجال، بهدف التشجيع على تلك الأعمال من خلال المساهمة في تسويق المنتجات.

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