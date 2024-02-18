الأحد 18 فبراير 2024
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محافظات

المنشاوي: قبول الالتماسات بشأن تظلمات امتحانات جامعة أسيوط خلال شهر من إعلان النتيجة

رئيس جامعة أسيوط،
رئيس جامعة أسيوط، فيتو

 وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات، وإعلان النتائج للطلاب بجميع الفرق الدراسية، وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات، ومراعاة المنحنى الاعتدالي، وقواعد الإنصاف في عمليات التصحيح، مشيرًا إلى قبول الالتماسات بشأن التظلمات خلال شهر من إعلان النتيجة- باستثناء كلية الطب البشري؛ حيث يتم الالتماس خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، لافتًا أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات بجميع كليات، ومعاهد الجامعة؛ بلغوا (90) ألف طالب، وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، و(9400) طالب بالبرامج الخاصة.

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امتحانات الفصل الدراسي الأول 

 وقدم الدكتور المنشاوي؛ الشكر لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري بالكليات على الالتزام بالتعليمات، والتوجيهات، والضوابط الامتحانية في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023 /2024، والالتزام بقواعد العملية الامتحانية؛ وفقا لنظام كل كلية، وطبيعة الدراسة بها، متمنيًا للجميع دوام التوفيق، والسداد.

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وقال الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: إن كليات الجامعة، ومعاهدها ؛ أنهت امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم الأربعاء 24 من يناير، بمختلف الفرق الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وتم إعلان نتائج امتحانات بعض الكليات، وفتح باب الالتماسات، مشيرًا إلى إعلان كليات العلوم، والزراعة، والفنون الجميلة، والتمريض، والتربية، والصيدلة؛ نتائج امتحاناتها، عبر مواقعها على شبكة الإنترنت، وسوف يتم الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن نتائج باقي الكليات تباعًا.

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