الجمعة 16 فبراير 2024
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صحة ومرأة

فوائد اليانسون، يقاوم الاكتئاب ويقوى المناعة ويفتح الشهية

فوائد اليانسون، فيتو
فوائد اليانسون، فيتو

فوائد اليانسون، اليانسون من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها مذاق مميز ونكهة منفردة بها ويستخدم فى عمل المخبوزات والبسكويت ويقدم كمشروب دافيء.

وفوائد اليانسون، عديدة لقيمتها الغذائية العالية واشتهر بفاعليته فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا وتقوية المناعة والتخلص من آلام البطن.

وقالت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن اليانسون من الأعشاب العطرية التى لها شهرة واسعة وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة الأدوية وله فوائد علاجية عظيمة وتحرص الأمهات على تقديمه للصغار فى الطقس البارد لتقوية مناعتهم.

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عناصر غذائية مهمة موجودة في اليانسون 

واضافت استشاري التغذية العلاجية، أن اليانسون له قيمة غذائية عالية لإحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والفسفور والنحاس وفيتامين سي وفيتامين أ ونسبة عالية من مضادات الأكسدة وبالتالى يعتبر صيدلية متنقلة، لذا يجب الإكثار من تناوله.

 

فوائد اليانسون 

وتابعت، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول اليانسون، ومن فوائد اليانسون:-

  • يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى طرد البلغم.
  • يدر لبن الأم المرضعة ما يساعد فى تغذية حديثي الولادة ونموخك بشكل صحى.
  • يخفض من مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكري ولكن دون إفراط لأنه قد يسبب هبوط حاد في سكر الدم ما يسبب الدخول فى غيبوبة سكر.
  • يهديء اضطرابات القولون مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو الإسهال.
  • يمنع الإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • ينظم حركة الجهاز الهضمي ويعالج المغص ويساعد فى علاج قرحة المعدة وأعراضها.
  • يحسن المزاج ويهدئ من حدة التفكير وبالتالى مهم فى الوقاية من الاكتئاب.
  • يساعد على الاسترخاء والنوم الهاديء ويمنع الأرق ويعالج اضطرابات النوم.
  • يقلل الهبات الساخنة التى تصيب النساء فى سن اليأس لأنه يساعد فى إفراز هرمونات الأنوثة بالجسم.
  • يزيد الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.
  • فاتح طبيعي للشهية وبالتالي مهم للصغار.
  • يساعد فى تخفيف نوبات الربو لأنه يعزز من كفاءة الجهاز التنفسي.
  • يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لأنه يعتبر مطهر قوي وطارد للسموم من الجسم.
  • يساعد فى علاج الأمراض العصبية والاضطرابات العصبية.
  • يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل الزنك.
  • يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق والسعال.
  • يطرد الغازات ويمنع تكونها لأنه يحتوى على البكتيريا النافعة التى تمنع تخمر الطعام بالجهاز الهضمي.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يقلل من حدة التوتر والقلق وبالتالي يحافظ على الهدوء النفسي والعصبي.
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اليانسون فوائد اليانسون عناصر غذائية مهمة موجودة في اليانسون الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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