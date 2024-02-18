قلبك في خطر، الصحة تحذر من التوقف عن تناول علاج الضغط

قال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب، إن مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة يؤثر الضغط في عضلة القلب وشرايين القلب.

وأضاف أن أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم تساعد القلب على العمل بشكل مثالي وعدم تأثر عضلة القلب وشرايين القلب وعدم التسبب في حدوث انسداد بشرايين القلب.

تحذير من التوقف عن تناول دواء ارتفاع ضغط الدم

وأشار استشاري أمراض القلب في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن التوقف عن تناول دواء ارتفاع ضغط الدم يؤثر في القلب سلبًا ويسبب أمراض القلب، محذرًا من إهمال تناول علاج ارتفاع ضغط الدم لأنه يؤثر في شرايين القلب.

وأوضح أن أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم عبارة عن قرص واحد يساعد على ضبط معدل ضغط الدم.

Advertisements

مرض الضغط القاتل الصامت

وقال الدكتور باسم ظريف، استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب، إن مرض الضغط هو القاتل الصامت والمسبب الرئيسي الوفيات في كل دول العالم.

ارتفاع ضغط الدم

وأشار إلى أن مرض الضغط يظل كامنًا لسنوات في جسم الإنسان لافتًا إلى أن ٩٠% من حالات الإصابة تكتشف بالصدفة عندما يذهب المريض للكشف عن أي مرض آخر ويكتشف أنه مريض ضغط، حيث يقيس الطبيب الضغط لديه فيكتشف إصابته بارتفاع ضغط الدم.

وأوضح استشاري أمراض القلب أن ارتفاع ضغط الدم يظل كامن لدى الإنسان لسنوات طويلة إلى أن يظهر عليه أعراض مفاجئة وإصابته بأزمة قلبية أو جلطة في المخ.

ونصح كل إنسان بضرورة قياس الضغط باستمرار للتأكد من عدم إصابته بارتفاع ضغط الدم لافتا إلى أن الإنسان الطبيعي الغير مصاب بضغط الدم يمكنه قياس الضغط كل ٣ سنوات مع ضرورة اتباع نمط الحياة الصحي.

نصائح للحماية من ارتفاع ضغط الدم

وأكد أن الإنسان الذي يقيس ضغطه وتكون النسبة لديه قريبة من الضغط المرتفع عليه قياس الضغط سنويًّا بينما إذا كان مرتفعًا عليه الذهاب للطبيب للعلاج.

ونصح بضرورة تجنب تناول الأملاح والمخللات وتجنب التدخين الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم.

وكشف الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب عن وجود عدد من الفئات يجب عليها المتابعة الدورية مع طبيب أمراض القلب منهم:

١- المتعافون من الأزمات القلبية.

٢-المتعافون من جراحات القلب.

٣- من أجرى قسطرة قلبية وتركيب دعامات طبية في شرايين القلب المختلفة.

هؤلاء يجب عليهم المتابعة الدورية مع طبيب أمراض قلب

وأوضح استشاري أمراض القلب أن هؤلاء عليهم المتابعة الدورية خاصة في أول ٦ أشهر من الخروج من المستشفى أو انتهاء الإجراء الطبي.

وتابع حديثه بأنهم عليهم التأكد من تناول الأدوية في مواعيدها وضبط معدل السكر في الدم وضغط الدم ونسبة الكوليسترول في الدم وعدم وجود مشكلات في القلب أو الدعامة التي تم تركيبها.

وأكد الدكتور باسم ظريف أنه بعد مرور ٦ أشهر تقل فترات المتابعة وتقليل عدد المرات زيارة الطبيب.



وأوضح أنه يجب توجيه النصائح لمرضى القلب بمواعيد المتابعة ومتى يمكن تكرار إجراء التحاليل الطبية المطلوبة منهم.

متابعة معدل الضغط والسكر والكوليسترول

وأكد أن الشباب في المرحلة العمرية من ٢٠ إلى ٣٠ سنة يجب عليهم متابعة معدل الضغط والسكر والكوليسترول والتأكد من حاجتهم إلى متابعة مع طبيب أمراض قلب من عدمه حتى لا يتعرض للإصابة بالأزمة القلبية فجأة بدون اكتشاف مبكر لها.