علاج الإمساك بالوصفات الطبيعية، أبرزها زيت الزيتون والألياف

علاج الإمساك بالوصفات الطبيعية، والأنظمة الغذائية المختلفة، بعد أفضل أنواع العلاجات، لأنه يعمل على تنظيم حركة المعدة، ويحسن من أداء عمل الجهاز الهضمي، بشكل عام، بدلًا من الإعتماد على الملينات الدوائية، والتي يكون مفعولها مؤقتًا.

علاجات طبيعية للإمساك

وأكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن علاج الإمساك بالوصفات الطبيعية والتغذية السليمة، يعتمد على الانتظام في تناول المواد الغذائية التالية:

1. الماء:

يُعدّ شرب الماء بكميات كافية أحد أهم العوامل لتجنب الإمساك وعلاجه. ينصح بتناول 8 أكواب من الماء يوميًا على الأقل، مع مراعاة زيادة الكمية في الأجواء الحارة أو عند ممارسة الرياضة.

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2. الألياف الغذائية:

تلعب الألياف دورًا هامًا في تحسين حركة الأمعاء وتليين البراز. يمكن الحصول على الألياف من:

الفواكه: مثل التوتيات، والتين، والكيوي، والإجاص، والبطاطا الحلوة.

الخضروات: مثل البروكلي، والسبانخ، والملفوف، والجزر، والبصل.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، والأرز البني، والكينوا، والخبز المصنوع من القمح الكامل.

البقوليات: مثل العدس، والفول، والحمص.

المكسرات والبذور: مثل اللوز، والجوز، وبذور الكتان، وبذور chia.

3. زيت الزيتون:

يُعدّ زيت الزيتون من الملينات الطبيعية الفعّالة. يمكن تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون على معدة فارغة في الصباح، أو إضافته إلى الطعام.

4. زيت الخروع:

يُعتبر زيت الخروع من الملينات القوية التي تُستخدم لعلاج الإمساك الشديد. ينصح بتناول ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع كوب من عصير البرتقال.

5. الأعشاب:

تُستخدم بعض الأعشاب لعلاج الإمساك، مثل:

السنامكي: من أكثر الأعشاب شيوعًا لعلاج الإمساك.

البابونج: يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ.

النعناع: يُساعد على تحسين حركة الأمعاء.

الكزبرة: تُساعد على تحسين الهضم وتخفيف الغازات.

6. التمر:

يُعدّ التمر من الأطعمة الغنية بالألياف والبوتاسيوم، مما يساعد على تليين البراز وتحسين حركة الأمعاء. يمكن تناول 3-5 حبات من التمر يوميًا.

7. الزبادي:

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تُساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

8. ممارسة الرياضة:

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك. ينصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل 3-5 مرات في الأسبوع.

الإمساك المزمن

نصائح عامة لعلاج الإمساك:

تجنّب الأطعمة المقلية والدهنية.

تجنّب الأطعمة المصنعة والمُكرّرة.

تجنّب شرب الكحوليات والمشروبات الغازية.

تجنّب التدخين.

تجنّب قلة النوم.

الحرص على الذهاب إلى الحمام في نفس الوقت كل يوم.



وتلفت الدكتورة مها، إلى انه إذا استمر الإمساك لأكثر من أسبوعين، أو إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ألم المعدة، أو نزيف المستقيم، أو فقدان الوزن، فيجب استشارة الطبيب.