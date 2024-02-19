رئيس جمهورية نفسه، إفيهات لا تُنسى للفنان الراحل محمد شرف

يعتبر الفنان محمد شرف من أبرز وأهم الفنانين ونجوم الكوميديا في مصر، ولقد كانت مشاركات الراحل بارزة سواء في السينما أو التليفزيون وكان حضوره وإفيهاته لا تُنسى حتى بالرغم من رحيله.

من هو الفنان محمد شرف؟

والفنان محمد شرف هو ممثل سكندري، ولد في الإسكندرية في بدايات الستينيات من القرن الماضي، لم تكن دراسته ذات علاقة بالتمثيل وعالمه حيث أنه تخرج في المعهد الفني التجاري، ولكن حلم الفن وعشق التمثيل قاد الفنان الراحل محمد شرف إلى القاهرة لينطلق في عالم التمثيل.

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شارك محمد شرف في عدد من الأدوار المساعدة في السينما والمسرح والتليفزيون، ولقد اشتهر بتقديم أدوار الشر كما أنه أصبح فيما بعد أيقونة من أيقونات الكوميديا.

ثنائية محمد شرف وأحمد حلمي

كانت ثنائية الفنان محمد شرف مع الفنان أحمد حلمي من العلامات البارزة في مسيرة الاثنين، حيث تشارك الثنائي في ٥ أعمال فنية كان لمحمد شرف ظهور مميز وإفيهات لا تزال خالدة حتى بعد وفاته، كانت البداية مع فيلم زكي شان حيث ظهر شرف بشخصية “الحرامي”، ثم تعاون الثنائي من جديد في فيلم جعلتني مجرمًا حيث جسد شرف شخصية المعلم مشمش، وتكرر ظهور شرف في أعمال حلمي في أفلام ظرف طارق وآسف على الإزعاج حيث جسد شرف مشهدًا مؤثرًا بعيد تمام البعد عن الكوميديا، وشارك مع حلمي كذلك في فيلم إكس لارج.

أبرز إفيهات محمد شرف

“اضرب كمان عايز أتوب”.. “اضرب كمان قفلهم لي باكو”.. من أبرز إفيهات الراحل وقاله في فيلم زكي شان مع الفنان أحمد حلمي حيث جسد شرف شخصية “الحرامي” الذي استعان به حسن حسني لتمثيل سرقة فيلا خيرت من أجل توريط زكي، ولكن يتمكن الأخير من السيطرة على الحرامي بالاتفاق معه على منحه أموال مقابل كل “قلم” على وجهه.

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