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ثقافة وفنون

كواليس تصوير مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق.فيتو
غادة عبد الرازق.فيتو

مسلسلات رمضان 2024، كشفت الشركة المنتجة كواليس تصوير مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة  غادة عبدالرازق المقرر عرضه في رمضان على شاشات المتحدة.

قصة مسلسل صيد العقارب 

وتقدم غادة عبد الرازق خلال مسلسل صيد العقارب هذا العام دراما اجتماعية مليئة بالتشويق خلال صراع تقوده امرأة بين عائلتي ضرغام والغول بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

ومسلسل صيد العقارب تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتواصل من خلاله النجمة غادة عبد الرازق نجاحها المستمر في موسم دراما رمضان.

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أبطال مسلسل صيد العقارب 

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم. 

برومو مسلسل صيد العقارب

وقد نشرت الشركة المنتجة لمسلسل  صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق الإعلان التشويقي  للمسلسل كما قامت قناة dmc بالإعلان عنه على قنواتها والذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان كريم 2024.

وتظهر غادة عبدالرازق في الإعلان لتوضح طبيعة شخصيتها فتبدأ حديثها قائلة وسط سير الأحداث الدرامية: "أنا ست كل شغلي مع العقارب ولو عينك غفلت ثانية وسط العقارب تتلدغ".

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