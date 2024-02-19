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أخبار مصر

وزير الصحة يشهد فعاليات قرعة بعثة الحج الطبية لعام 2024

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، فيتو

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، فعاليات قرعة اختيار أعضاء البعثة الطبية للحج، لموسم (1445 هـ - 2024 مـ). 

ومن المقرر أن تعقد فعاليات القرعة بالقاعة الكبرى في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بمنطقة العباسية.

أسبوع الحوكمة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قد شهد، أمس الأحد، بدء فعاليات أسبوع الحوكمة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد خلال الفترة من 18 حتى 22  فبراير الجاري، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين.

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان  للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على حضور أولى جلسات التعريف بالحوكمة، مؤكدًا أن هذا يأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وجهود الحكومة في تعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، كما يأتي أيضا في إطار تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان وتعزيز دور التقسيم التنظيمي والمراجعة الداخلية والحوكمة التي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ آليات الحوكمة.

المفاهيم الأساسية للحوكمة والإطار الإستراتيجي والتنظيمي

وأشار "عبد الغفار" إلى أنه من المقرر عقد 20 جلسة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة تستهدف من خلالها توعية وتعريف حوالي 900 فرد من العاملين بها بالمفاهيم الأساسية للحوكمة والإطار الإستراتيجي والتنظيمي لها من خلال جلسات تفاعلية، يحاضر فيها نخبة من أبناء الوزارة الذين تم تدريبهم على أعلى مستوى وحصلوا على دورات الـ TOT  من جهات معتمدة في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأضاف "عبد الغفار" أنه خلال الجلسات سيتم استعراض مجهودات الدولة في تطبيق الحوكمة بشكل عام وأبرز النجاحات التي حققتها الحكومة المصرية في تطبيقات الحوكمة على الخدمات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجلسات ستتناول دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقة التحول الرقمي بالميكنة انتقالا إلى حوكمة الخدمات والأنشطة وسيتعرف الحضور أيضا على أبرز التجارب الدولية في تطبيق الحوكمة، كما صممت الوزارة استبيانا رقميا لتقييم مدى استفادة الحضور من الجلسات التعريفية وتقييم المحاضرين واستطلاع آرائهم عن الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة التي يتطلعون للتعرف عليها خلال الفعاليات القادمة في إطار تبني الوزارة خطة طويلة الأمد لتعزيز وترسيخ ثقافة الحوكمة بين العاملين بوزارة الصحة والسكان.

تدريب وتأهيل للعاملين بالوزارة على تطبيق الحوكمة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، أن هذه الجلسات تأتي كمرحلة أولى في خطة الوزارة وسيتبعها مراحل متقدمة من التدريب والتأهيل للعاملين بالقطاعات المختلفة في الوزارة على تطبيق الحوكمة في مجالاتهم المختلفة، بالإضافة إلى سعي الوزارة للتنسيق مع جهات محلية ودولية متخصصة في مجال الحوكمة وتطبيقاتها في القطاع الحكومي.

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جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أتاحت لأعضائها التسجيل الإلكتروني لطلب حضور الجلسات بشكل اختياري من خلال استبيانًا رقميًا يستطيع العاملون المشاركة به من خلال الهاتف الشخصي بالدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني للاستبيان أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع الـ QR CODE، تخطي المشاركون به 20 ألف مشارك تنوعوا بين "أطباء بشريين، وأسنان، وصيادلة، وعلاج طبيعي، وممرضين وفنيين صحيين بالإضافة إلى الفئات الإدارية"، مما يدل على وعي العاملين بالوزارة بأهمية فهم الحوكمة وتطبيقاتها في القطاع الحكومي.

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