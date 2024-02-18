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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية تعلن خروج ثاني أكبر مستشفى في غزة عن الخدمة

مستشفيات غزة،فيتو
مستشفيات غزة،فيتو

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم الأحد إن ثاني أكبر مستشفى  في قطاع غزة “خرج عن الخدمة”.

خروج مستشفى عن الخدمة

وأضاف القدرة أن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وتابع: “خروج مستشفى ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة.

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 وأمس أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه، أن الأوضاع في مستشفى ناصر بقطاع غزة خطيرة للغاية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه: "إن الاحتلال الإسرائيلي أجبر المرضى والطواقم الطبية على إخلاء مستشفى ناصر".


وأضاف أن مستشفى ناصر بلا ماء ولا طعام ولا أكسجين، والدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى من جميع الجهات، وهناك شح كبير في دخول المساعدات إلى قطاع غزة بسبب عرقلة الاحتلال وتشديد الإجراءات.


وفي وقت سابق ذكرت وزارة الصحة  الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و125 مصابا خلال 24 ساعة.


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: "إن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28858 شهيدا و68677 مصابا منذ 7 أكتوبر".

 

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