الأحد 18 فبراير 2024
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أخبار مصر

الصحة تنظم دورات تدريبية لرفع كفاءة الصيادلة بمحافظات الجمهورية

ورش العمل،فيتو
ورش العمل،فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم دورات تدريبية تستهدف 2900 صيدلي من العاملين بمديريات الشئون الصحية والمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن خطة تدريبية بدأت في أغسطس من العام الماضي، وتنتهي في مارس من العام الجاري، بهدف تأهيل ورفع كفاءة الصيادلة الحكوميين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الدورات التدريبية العلمية تشمل برامج فنية وبرامج إدارية، لكافة الصيادلة الحكوميين التابعين للوزارة بكافة محافظات الجمهورية.

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رفع الكفاءة العلمية للفرق الطبي

 

وأوضح «عبدالغفار» أن وزارة الصحة والسكان، تولي اهتمامًا كبيرًا لتدريب الفرق الطبية، وفقًا لبرنامج الزمالة المصرية الذي تبنته الوزارة، وذلك بهدف رفع الكفاءة العلمية للفرق الطبية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية التي يقدمونها للمواطنين.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن البرامج التدريبية شملت تدريب الصيادلة على (الأغذية العلاجية - والإمداد الدوائي -وممارسة الصيدلة الإكلينيكية في المستشفيات - الإحصاء الحيوي- مركز المعلومات الدوائية – اليقظة الدوائية -دور الصيدلي في منظومة التأمين الصحي الشامل- الرعاية الأولية- اقتصاديات الدواء - التحول الرقمي- برنامج ترشيد استخدام المضادات الحيوية – آليات التعامل مع نظام الشراء الموحد – أساسيات الصيدلة الإكلينيكية – ممارسات التخزين الجيد – الصيدلة الإكلينيكية في الرعاية المركزة – الأمراض المعدية – تقديم إرشادات للمريض – صيدلة إكلينيكية لأمراض الكلى – المعلوماتية الصحية – إدارة الأزمات -إدارة الضغوط - المهارات اللازمة للعمل الجماعي وإدارة المشروعات – ومهارات التواصل الفعال).

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وأضافت الدكتورة رشا الشرقاوي، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مديري عموم الصيدلة بمديريات الشئون الصحية في محافظات (أسيوط – أسوان – الأقصر – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – القاهرة – بني سويف – الفيوم – الجيزة –الغربية – بورسعيد – السويس - المنوفية – الإسماعيلية) وذلك لدعمهم بجميع ما تم استحداثه من قرارات منظمة في مختلف النواحي الصيدلية، مشيرة إلى أنه جاري الإعداد لتأهيل فرق عمل خاصة باقتصاديات الدواء لعموم مديريات الشئون الصحية بمختلف محافظات الجمهورية.

 

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استخدام المضادات الحيوية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الخدمات برنامج الزمالة المصرية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة مركز المعلومات الدوائية

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