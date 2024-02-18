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رياضة

تعرف على مباراة بيراميدز القادمة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستعد فريق بيراميدز لمباراته القادمة بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز اليوم علي الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة


ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر يوم السبت ٢٤ فبراير الجاري، على استاد نادي مازيمبي بمدينة لوممباشي الكونغولية.

حكام مباراة مازيمبي وبيراميدز
 

ويدير المباراة طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم الدولي دانيال لاريا، ويعاونه مواطنه بروبي أتشيمبونج المساعد الأول، ورولاند أدي المساعد الثاني، وتشارليز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة محمد ديمبلي من تشاد، ويراقب الحكام مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني كريستين إيريني من الكاميرون.

 

ترتيب مجموعة مازيمبي وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا


ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- صن داونز 7 نقاط

2- مازيمبي الكونغولي: 7 نقاط

3- بيراميدز 4 نقاط

4- نواذيبو  4 نقاط

 

ويخوض فريق نادي بيراميدز مباراة ودية أمام نظيره نادي زد في إطار التحضير لرحلة الكونغو في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي زد ضيفا على بيراميدز وديا في الثالثة عصر غد الاثنين على استاد الدفاع الجوي تحضيرا للسفر إلى الكونغو ومواجهة مازيمبي يوم ٢٤ فبراير الجاري، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

 

مباراة بيراميدز والاتحاد

وخطف فريق  بيراميدز فوزا صعبا من أنياب الاتحاد السكندرى بهدف دون رد بلقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة بيراميدز والاتحاد

جاء هدف بيراميدز في الدقيقة 85 بعدما أرسل محمد الشيبي عرضية متقنة داخل المنطقة حولها أحمد سامي في الشباك برأسية قوية.

أحداث مباراة بيراميدز والاتحاد

شهدت المباراة سيطرة كاملة لفريق بيراميدز وتسديدات تتوالى على مرمى الاتحاد السكندري 

وتألق المهدي سليمان في إنقاذ مرماه من العديد من الأهداف

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وأحرز مصطفى فتحي هدفا ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 26.

وألغى حكم المباراة هدف لمحمد رضا بوبو بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 10

ترتيب بيراميدز والاتحاد بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 21 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في لقاء وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

تشكيل بيراميدز لمباراة الاتحاد  

وبدأ بيراميدز مباراة الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

في خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

في خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - أحمد توفيق - فيستون ماييلي.

 

 

وافتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط الدولي مهند لاشين، في مباراة الاتحاد السكندري، ضمن بطولة الدوري الممتاز.

وغاب مهند لاشين عن صفوف بيراميدز، في مواجهة الاتحاد بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في المواجهة الأخيرة أمام زد في الدوري.

 

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة علي جبر المدافع الدولي ومدة غيابه المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 


1- إنبي 22 نقطة
2- زد اف سي 21  نقطة
3-بيراميدز 21 نقطة

4-  الاتحاد السكندري 19  نقطة
5- طلائع الجيش 18  نقطة
6- سموحة 17  نقطة
7- المصري البورسعيدي 17  نقطة
8- الأهلي 14  نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 14  نقطة
10- الجونة 14  نقطة
11- مودرن فيوتشر 13  نقطة
12- بلدية المحلة 13 نقطة 
13- الزمالك 11  نقطة
14- الإسماعيلي 11 نقطة
15- البنك الأهلي 11 نقاط
16- المقاولون العرب 7 نقاط
17- الداخلية 7 نقاط
18- فاركو 5 نقاط.

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