النقل تنشر تقريرا مصورا لأعمال تنفيذ محطة النصر بالخط الرابع للمترو (صور)

نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا عن أعمال تنفيذ محطة النصر ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ويبلغ طول هذه المرحلة 19 كيلو متر وتشتمل على 17 محطة.

محطة النصر،فيتو

المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

يبلغ طول المرحلة الأولى 19 كيلو متر وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر

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محطة النصر،فيتو

2 مليون راكب يوميًا بالخط الرابع للمترو

من المخطط أن ينقل الخط الرابع للمترو نحو 2 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال أعمال تنفيذ جميع المحطات بهدف الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

محطة النصر،فيتو

المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو

المرحلة الأولى للخط الرابع تنتهي في 2024 والثانية في 2027 ويجري اختيار نوعية ومواصفات الحفارات بناء على عدد من النقاط أبرزها نوعية وتحليل التربة والذى بناء عليه يتم اختيار المواد المصنع منها الحفار.

محطة النصر،فيتو

المرحلة الثانية للخط الرابع للمترو

تمتد المرحلة الثانية من مترو الهرم يبلغ طولها 23 كم، وتشمل 20 محطة، تبدأ من محطة عمرو بن العاص ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق مصر السويس الصحراوى.

محطة النصر،فيتو