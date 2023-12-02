السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

أعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق (صور)

محطة حدائق الأهرام،فيتو
محطة حدائق الأهرام،فيتو

 نشرت وزارة النقل عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لعمليات تنفيذ محطة حدائق الأهرام ضمن المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، ويضم مشروع خط المترو الرابع لمدينة 6 أكتوبر على عدد 17 محطة (16 نفقية – 1 سطحية). 

أعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام،فيتو

 الهيئة القومية للأنفاق أعلنت عن أن الخط الرابع لمترو الأنفاق يبلغ طوله 42 كيلو متر، ومن المفترض أن يصل عدد المحطات الخاصة به 38 محطة.

أعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام،فيتو

 أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من محطة الأشجار وحتي محطة الفسطاط بطول 19 كيلو متر وتضم المرحلة الأولى 17 محطة من الفسطاط وتنتهي بمحطة القاهرة بطول 23 كيلو متر وعدد 21 محطة.

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أعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام،فيتو

 ومن المخطط أن ينقل الخط الرابط نحو 2 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال أعمال تنفيذ جميع المحطات بهدف الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

أعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام،فيتو

من المقرر أن يتقاطع الخط الرابع مع الخطين الأول والثانى فى بعض المحطات التبادلية لربط شبكة خطوط مترو الأنفاق بالكامل وربطها بشبكة  القطارات الكهربائية.

أعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام،فيتو

 ويمتد مشروع الخط الرابع من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بـ المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمر أسفل النقل حتى المنيل ثم يمر مجددا أسفل النيل حتى الربط بالخط الأول للمترو (المرج - حلوان) في محطة الملك الصالح.

المرحلة الأولى تنتهي في 2024 والثانية في 2027 ويجري اختيار نوعية ومواصفات الحفارات بناء على عدد من النقاط أبرزها نوعية وتحليل التربة والذى بناء عليه يتم اختيار المواد المصنع منها الحفار.

ومن المقرر مد المرحلة الأولى من مشروع مترو الخط الرابع، جنوبًا لمسافة 4.5 كم سطحيا لخدمة  مدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات البحرية  والمنطقة السكنية هناك، حيث يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو حوالي 19 كم.

 

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