السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الزمالك يجهز أحمد فتوح لنهائي كأس مصر أمام الأهلي

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، من المشاركة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم 8 مارس المقبل في السعودية. 

وكان أحمد فتوح قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي أقيمت في كوت ديفوار. 

أحمد فتوح لاعب الزمالك 

وقال المصدر: إن الزمالك يعمل على تجهيز أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر. 

وواصل المصدر: أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف في الوقت الحالي أملا في اللحاق بنهائي كأس مصر 

وأتم المصدر حديثه: الجهاز الطبي بالزمالك يعمل على تجهيز فتوح بفرمان من جوزيه جوميز مدرب الفريق، الذي يرى ضرورة عودة اللاعب سريعا للمشاركة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري. 

 

واقترب إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قيادة الجبهة اليسرى للأبيض في اللقاء المقبل أمام نظيره الإسماعيلي والذي يجمعهما على ملعب الإسماعيلية يوم الإثنين المقبل في الدوري الممتاز. 

Advertisements

وتأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإصابة، كما تحسم الأشعة مشاركة محمد عبد الشافي في لقاء الدراويش بمركز الظهير الأيسر بعد إصابته في مران الأبيض اليوم الخميس. 

وعلمت فيتو أن إبراهيما نداي سيقود الجبهة اليسرى لنادي الزمالك أمام الإسماعيلي حال التأكد من غياب محمد عبد الشافي. 

الزمالك بدون ظهير أيسر أمام الإسماعيلي 

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من دخول لقاء الإسماعيلي المقبل في الدوري المصري دون ظهير أيسر بعد إصابة محمد عبد الشافي اليوم في المران. 

وكان محمد عبد الشافي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مران اليوم، وسيجري فحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها وحال عدم جاهزيته يدخل الزمالك مباراة الإسماعيلي دون ظهير أيسر خاصة أن أحمد فتوح يغيب لفترة طويلة.

وكان نادي الزمالك قد استغنى عن الثلاثي عبد الله جمعة وحاتم سكر وأحمد زكي خلال الميركاتو الشتوي الماضي ليتبقى الثنائي فتوح وعبد الشافي في مركز الظهير الأيسر فقط. 

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إجراء محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض أشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي.

وكان محمد عبد الشافي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيجري فحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

 

 

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن الموقف النهائي لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق من اللحاق بمباراة الأهلي من عدمه في كأس مصر.

وقال المصدر: بنسبة كبيرة أحمد فتوح سيلحق بمباراة نهائي كأس مصر، اللاعب يخضع لتدريبات تأهيلية الفترة الحالية وسيلحق بمباراة الأهلي يوم 8 مارس المقبل في السعودية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الزمالك احمد فتوح الأهلى والزمالك مباراة الأهلي والزمالك فتوح أحمد فتوح لاعب الزمالك

مواد متعلقة

تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

عمرو أدهم يفجر مفاجأة بشأن انتقال إمام عاشور من الزمالك لميتيلاند الدنماركي (مستند)

خسرت مباراة واحدة.. أول تعليق من فيتوريا بعد إقالته من تدريب المنتخب

نجم ليفربول يشيد بـ محمد صلاح: لاعب رائع وقائد مدهش

محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

زمالك 2009 يحتفل بالفوز على الأهلي بخماسية في دوري الجمهورية للناشئين (صور)

زمالك 2009 يضرب الأهلي بخماسية في بطولة الجمهورية للناشئين (صور)

هل يفكر الونش في اعتزال كرة القدم بعد إصابته بالرباط الصليبي للمرة الثالثة؟

الأكثر قراءة

زحام ومشاجرات أمام أبواب معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة والعارضون يمتنعون عن البيع (فيديو)

أغرب جريمة في 2024، قصة إيهاب أشرف طالب الدقهلية المقتول.. العثور على نصف الجثة واختفاء الجزء الآخر.. والأمن يتوصل لـ تفاصيل مهمة

مصدر أمني يكشف قرارا جديدا بإيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المقيمين بالبلاد

وزير الخارجية السعودي يرد على موقف الرياض من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

رئيس الشرقية للدخان: رفعنا الأسعار بعد وصول طن أعقاب السجائر لـ12 ألف دولار (فيديو)

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

شقيق مريم مجدي ضحية حادث سويسرا يكشف مفاجأة صادمة عن مصير بناتها

إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 18-2-2024 أبراج السرطان والأسد والعذراء

توقعات الأبراج، حظك الأحد 18-2-2024 أبراج الميزان والعقرب والقوس

العثور على جيتار فقده بول مكارتني قبل 50 عامًا

تجار المخدرات المغاربة يوقفون بيع الحشيش إلى إسرائيل تضامنا مع غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخضراوات والفواكه غدا في سوق الجملة بأكتوبر

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تقترب من 4 ملايين جنيه.. أسعار سيارات كيا فى مصر بعد الزيادات الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإسلام ساند المرأة وميزها وأعطاها جميع حقوقها

تفسير حلم الكسب الحرام في المنام وعلاقته بحدوث خلافات عائلية كبيرة

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية