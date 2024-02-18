خيانة زوجية، القصة الكاملة لـ فضيحة القطامية، سيدة وعشيقها داخل الشقة والزوج يضبط المتهم فى دولاب غرفة النوم

خيانة زوجية جديدة، ضبط زوج زوجته مع عشيقها فى الشقة، وأبلغ شرطة النجدة بالقاهرة للقبض عليهما فى وضع تلبس.

فضيحة القطامية، الحكاية، يبدأ الفصل الأول بزوج يغادر صباحًا الى العمل كالعادة كل يوم، ولكنه فى ذات اليوم عاد باكرًا على غير عادته ليكتشف زوجته جالسة وعليها علامات الارتباك قائلة: "إيه اللى رجعك بدرى".. ليرد عليها “وماذا حصل عشان رجعت بدرى نسيت حاجة فى الدولاب”، لتنفعل الزوجة وينتابها حالة من الخوف: “بلاش الدولاب ومفهوش حاجة”.

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فضيحة القطامية

الشكوك بدأت تسرب الى الزوج قائلا: “مالك اليوم مش على بعضك هو فيه حاجة” ويدخل الزوج مسرعًا إلى غرفة النوم ويفتح الدولاب ليتفاجئ بتواجد شاب مختبئ بداخله.. “انت مين وبتعمل إيه فى شقتى، شكلك حرامى ولا إيه حكايتك… مين ده يا هانم”.. الشاب حاول الهروب ولكن الزوج أحكم قبضته عليه وسيطر على الموقف والتقط هاتفه واتصل على شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قائلا: "ألو شرطة النجدة الحقونا بسرعة فى جريمة هتحصل هنا”.

خيانة زوجية فى غرفة النوم بالقطامية

يدون ضابط غرفة العمليات العنوان الشرطة ويقوم بإخطار الدوريات الأمنية القريبة بدائرة قسم القطامية لسرعة التحرك إلى مكان البلاغ.

وأثناء قدوم سيارة الشرطة كان الزوج يستجوب الشاب الذى اعترف بأنه يرتبط بعلاقة عاطفية مع زوجته ودائم التردد عليها، وجن جنون الرجل وواجه زوجته بعدما تعدى عليها بالضرب التى اعترفت هى الأخرى مطالبة بعدم فضح أمرها.

زوجة تروى كواليس علاقتها مع عشيقها

وشرحت الزوجة كيف تعرفت على الشاب والعلاقة العاطفية التى نشأت بينهما، ثم تطورت إلى علاقة غير شرعية وحضور الشاب العاشق إلى الشقة وممارسة العلاقة المحرمة.

واستمع الزوج إلى الشاب وزوجته وكأن الحكاية يشاهدها فى التلفاز وليست واقعية وأو حلما يستيقظ منه بعد قليل، ولكن المفاجأة أنه تأكد بأنها حقيقة عندما رن جرس الشقة، وحضرت قوات الشرطة، وطالب الزوج بإثبات محضر رسمى بضبط واقعة خيانة زوجية داخل الشقة.

خيانة زوجية فى القطامية

خيانة زوجية بالقطامية؛ واصطحبت قوات الأمن الزوجة والعاشق إلى قسم الشرطة القطامية لاستكمال الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تلقى قسم شرطة القطامية بلاغا من موظف بضبطه شابًا برفقة زوجته داخل مسكنه داخل دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتم اقتياد الزوجة وعشيقها للقسم.

تحريات المباحث فى خيانة زوجية بالقطامية

وكشفت التحريات، أنه أثناء عودة الزوج من عمله فوجئ بقيام زوجته بإغلاق الباب من الداخل فطرق الباب بقوة وعندما فتحت له الزوجة كانت فى حالة توتر ولدى دخوله غرفة نومه فتح الدولاب ليجد شابًا بداخله.

وأضافت التحريات، وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة والشاب، وأنه كان يحضر لممارسة الرذيلة معها داخل الشقة حتى ضبطهما الزوج.

وأشارت التحريات إلى أن الزوجة وعشيقها كانا جالسين داخل الشقة مرتديين ملابسهما والزوج ضبطهما قبل ارتكاب العلاقة غير الشرعية، وأخطر مأمور قسم شرطة القطامية، اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة والذى أمر باحالة الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تصرف صادم من زوج أمام النيابة ضبط زوجته مع عشيقها

وأمام نيابة القاهرة الجديدة، طلب الزوج بالتنازل عن المحضر المحرر من قبله ضد زوجته وعشيقها، وقررت النيابة إخلاء سبيل ربة منزل وزوجها وعشيقها بعد إجراء صلح بينهم.

أركان جريمة الخيانة الزوجية

وحدد القانون وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية وهي:

- تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوى على وجود علاقة محرمة.

- وجود مكالمات تليفونية تؤكد بوجود علاقة جنسية بين الطرفين.

- وجود رجل فى مكان مخصص لسيدات يثبت فى علاقة غير شرعية.

- حالة التلبس.. وجود علاقة غرامية.. وجود مكاتبات غرامية.

والغريب في القانون أنه لا يحق للمرأة تحريك دعوي جنائية ضد زوجها حال خيانته مع امرأة أخرى، إلا إذا قام الزوج بممارسة الزنا في فراش الزوجية.

عقوبة الخيانة الزوجية

وحددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا، وبين أنه لإثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس.