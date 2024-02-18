سموحة يوقف انتصارات إنبي ويمنح صدارة الدوري المصري لزد

الدوري المصري، تعادل فريق إنبي مع نظيره فريق سموحة بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب إنبي وسموحة بالدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الأول بـ جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، أما سموحة فيحتل سادس الدوري برصيد 18 نقطة.

وفاز نادي إنبي في آخر 4 مباريات بالدوري والتي جاءت كالتالي:

0-1 إنبي والإسماعيلي

1-2 انبي والجونة

0-3 إنبي وبلدية المحلة

0-1 إنبي والمقاولون



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تشكيل سموحة أمام إنبي

وجاء تشكيل سموحة علي النحو التالي..

تشكيل انبي أمام سموحة

في حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

في خط الدفاع: احمد صبيحه - احمد كالوشا - محمد حامد.

في خط الوسط: على فوزي- احمد العجوز - مروان داوود - مودي ناصر.

في خط الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد اوفا.



مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري



اليوم.. بيراميدز والاتحاد السكندري..7 مساء على استاد الدفاع الجوى



الاثنين 19 فبراير

مودرن فيوتشر والمقاولون..4 عصرا استاد السلام

الإسماعيلى والزمالك..7 مساء استاد الإسماعيلية



الثلاثاء 20 فبراير

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