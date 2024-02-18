أشرف صبحي يجري لقاء حواريا مع الكيانات الشبابية وأعضاء برلماني الطلائع والشباب بالدقهلية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكيانات الشبابية في محافظة الدقهلية، خلال لقاء حواري مفتوح، داخل القاعة الرئيسية بالمحافظة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بالانابة عن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

ويأتي عقد اللقاء، ضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة الدقهلية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

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أشرف صبحي يجري لقاء حواريا مع الكيانات الشبابية بالدقهلية، فيتو

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال اللقاء، أن وزارة الشباب والرياضة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات، موضحًا قيام الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة من خلال تمويل بعض المشروعات وتنفيذها بمراكز الشباب بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات بما يخدم الشباب المصري.

أشرف صبحي يجري لقاء حواريا مع الكيانات الشبابية بالدقهلية، فيتو

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعيًا الشباب إلي المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

أشرف صبحي يجري لقاء حواريا مع الكيانات الشبابية بالدقهلية، فيتو

وطالب وزير الشباب بضرورة بذل الجهد من قبل الشباب لتحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج والمشروعات من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلي أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي.

أشاد أشرف صبحي بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية داخل المحافظة، وحرصه الشديد على تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيدًا بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشى مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء تم تكريم عددًا من الأبطال الرياضيين بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ألعاب ألعاب القوي والتي شاركت في منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، النسخة السابعة بمدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وهن: “نور عبده عبد الحميد، رحمة عادل أحمد، آية وليد الدياسطي، بمرحلة الشباب بالمشروع، وشهد كامل السيد من المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ومنضمة حاليًا بمرحلة الصفوة بوزارة الشباب والرياضة.

وحققت اللاعبه نور عبده ذهبية مسابقة السباعي مركب وفضية الوثب الطويل، وحققت اللاعبة آية وليد الدياسطي ذهبية مسابقة الوثب العالي، وفضية الوثب الثلاثي، كما حققت اللاعبة رحمة عادل برونزية 400 متر حواجز، بالإضافة إلى تحقيق اللاعبة شهد كامل السيد برونزية السباعي مركب.

وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت نادي جزيرة الورد بالمنصورة

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد إلى محافظة الدقهلية.

وعقب وصوله، توجه وزير الشباب والرياضة إلى نادي جزيرة الورد، حيث افتتح عددًا من المنشآت الجديدة، بحضور النائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، حيث افتتح قاعة المسرح وقاعة المؤتمرات والمكتبة.

وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت نادي جزيرة الورد بالمنصورة، فيتو

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي عددًا من ورش العمل والمعارض التي أقيمت داخل النادي، منها "عرض فرق الجوالة، معرض أندية الفتاه والمرأه، معرض المنتجات الحرفية (علمنى حرفه، معرض المنتجات الحرفية منتجات الشباب، معرض الحرف التراثية والهوايات الإنتاجية والتوجيه والتأهيل المهنى (المنتجات الحرفيه، معرض عبر عن حلمك، معرض خزف وفنون تراثية، مخيم کشفی مصغر ومعرض للكشافة، ورشة سفراء ضد الفساد، وندوة للبرنامج القيادي لتمكين الفتيات ريحانة، ورشة عمل برنامج (طور وغير)، ورشة عمل برنامج مشوارى، ورشة قيم وحياة، ندوة قادر على التحدى - أنا أستطيع"، واستعراض لمشروع درع يحمي ونصون والمؤتمر الوطني للنشء، بجانب عرض فني فنون شعبية، الفرقة النحاسية".

وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت نادي جزيرة الورد بالمنصورة، فيتو

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية برعاية الشباب وتنمية قدراتهم، مشيرًا إلى أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، والتي ستُسهم بدورها في تنمية قدراتهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة.

وزير الشباب والرياضة يفتتح منشآت نادي جزيرة الورد بالمنصورة، فيتو

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بجهود الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية في دعم ملف الشباب والرياضة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ المزيد من المشروعات التي تُفيد الشباب في المحافظة.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للشباب وعمل علي توفير كافة احتياجاتهم الرياضية من خلال تطوير المنشآت الرياضية والأنشطة بكافة أنواعها، بالإضافة إلي توفير كافة الإمكانيات من أجل دمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم الكامنة، إيمانًا منه بقدرة الشباب علي تغيير المستقبل من خلال العمل علي اعدادهم الإعداد الصحيح من أجل رفعة هذا الوطن.

وقال " مختار ":"خالص شكري وتقديري للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه الدائم والمتواصل للشباب والكيانات الشبابية علي أرض محافظة الدقهلية، وحرصه الدائم علي حضوره ومشاركته كافة الفاعليات والأنشطة الرياضية علي أرض المحافظة".

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة حضور نهائي دورى مراكز الشباب على مستوى المحافظة باستاد المنصورة الرياضي، وعقد لقاء شبابي موسع مع شباب محافظة الدقهلية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة.

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