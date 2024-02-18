تحرك مصري ضد إسرائيل

هذا تطور مهم جدا في العلاقات المصرية الإسرائيلية وهو مرافعة مصر ضد الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية يوم 12 فبراير، بعد تقديمها مذكرتين للمحكمة في إطار مشاركتها في صياغة الرأى الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول ممارسات إسرائيل في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 67..

فإن مصر لا تكتفى بتجريم الممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة من هدم للمنازل والاستيلاء على الأراضى والتهجير القسري للفلسطينيين والتصرفات العنصرية ضدهم، وإنما تطالب أن تتبنى المحكمة قرارا بانسحاب إسرائيل فورا من الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وليس قطاع غزة فقط، وتعويض إسرائيل للفلسطينيين عما لحق بهم من أذى وخسائر، وتوقف الدول عن تقديم المساعدة لإسرائيل.

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نعم، إن مصر تتبنى ذلك كله طوال الوقت وتطرحه دوما في كل مناسبة وخلال مباحثات قادتها مع قادة الدول الأخرى وفي المنظمة الدولية، ولكنها تفعل ذلك أمام محكمة العدل الدولية التى رفضت أمريكا محاكمة إسرائيل أمامها وأصاب الإسرائيليون الفزع من ذلك..

ولذلك سيكون لهذا التحرك المصرى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تداعياته بالقطع على العلاقات المصرية الاسرائيلية، التى اضطربت نتيجة إصرار الإسرائليين على تنفيذ عملية رفح رغم التحذيرات المصرية والعربية والدولية وعدم الحماس الامريكى، ومرشحة لمزيد من الاضطراب إذا نفذت إسرائيل بالفعل عملية إقتحام رفح التى ستكون ضاغطة على أهل غزة للنزوح إلى الأراضي المصرية في سيناء وهو ما تتحسب له مصر واستعدت لمواجهته دون التخلى عن التزامها بتقديم العون للفلسطينيين..



لكن في المقابل إن هذا التحرك المصرى ضد إسرائيل يلقى ترحيبا من المصريين والعرب وفي مقدمتهم الفلسطينيين أصحاب المشكلة والقضية، وأصحاب الحق في الإستقلال، فهم الشعب الوحيد في العالم الذى لم ينل استقلاله بعد ويتعرض للعدوان والتطهير العرقى وحرب الإبادة.