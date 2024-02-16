اليمين الدستوري في إبريل

في رحلة العودة إلى بلاده أدلى الرئيس التركي أردوغان بتصريحات لعدد من الصحفيين الذين رافقوه، قال فيها إن زيارته للقاهرة أثمرت نتائج إيجابية، وأن اقتراحه بإحياء المجلس الإستراتيجي لقى قبولا مصريا، وأن هذا المجلس سوف يعقد أول اجتماع له في أنقرة خلال زيارة الرئيس السيسي لها في شهر إبريل أو شهر مايو، بعد أن يؤدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية في شهر إبريل المقبل.



وهذه هي المرة الأولى التي يعرف موعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه في شهر ديسمبر الماضي وفوزه بفترة رئاسية جديدة.. والمثير أنه يعرف من مسئول غير مصري.

أنا متفهم أن الرئيس أردوغان عرف بموعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية خلال التشاور حول موعد زيارة الرئيس المصري لأنقرة تلبيةَ لدعوة الرئيس التركي..

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ولكن كان الأوفق أن نعرف نحن المصريين هذا الأمر من أحد في الداخل حتى ولو لم يذكر اسمه واكتفى بوصفه مسئول رفيع المستوى، أو مصدر مطلع، كما جرت العادة عند تجهيل المصادر المسئولة.. فإن أداء الرئيس المصري اليمين الدستورية، حدث سياسي مهم لا يجب أن نعلم بأمره من خارج البلاد أو من مسئول غير مصري.



لقد أثير بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت قبل شهرين تكهنات عديدة ومختلفة حول موعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ولم يخرج علينا أحد ليعلن الموعد تحديدا، الأمر الذي رجح استنتاجًا أن هذا الموعد سيكون قبيل بدء الفترة الرئاسية الجديدة في إبريل، ولكن كان ذلك استنتاجا وليس أمرا مؤكدا ومعلنا حتى جاء الرئيس التركى ليؤكد هذا الاستنتاج.



على كل حال ما حدث قد حدث، والمهم أن نراعي مستقبلا أن يعرف المصريين ما يخصهم ويخص بلدهم من داخلها وليس من خارجها، ومن مسئولين مصريين وليس مسئولين أجانب.