الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

اليمين الدستوري في إبريل

في رحلة العودة إلى بلاده أدلى الرئيس التركي أردوغان بتصريحات لعدد من الصحفيين الذين رافقوه، قال فيها إن زيارته للقاهرة أثمرت نتائج إيجابية، وأن اقتراحه بإحياء المجلس الإستراتيجي لقى قبولا مصريا، وأن هذا المجلس سوف يعقد أول اجتماع له في أنقرة خلال زيارة الرئيس السيسي لها في شهر إبريل أو شهر مايو، بعد أن يؤدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية في شهر إبريل المقبل.

 
وهذه هي المرة الأولى التي يعرف موعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه في شهر ديسمبر الماضي وفوزه بفترة رئاسية جديدة.. والمثير أنه يعرف من مسئول غير مصري. 
أنا متفهم أن الرئيس أردوغان عرف بموعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية خلال التشاور حول موعد زيارة الرئيس المصري لأنقرة تلبيةَ لدعوة الرئيس التركي.. 

Advertisements

 

ولكن كان الأوفق أن نعرف نحن المصريين هذا الأمر من أحد في الداخل حتى ولو لم يذكر اسمه واكتفى بوصفه مسئول رفيع المستوى، أو مصدر مطلع، كما جرت العادة عند تجهيل المصادر المسئولة.. فإن أداء الرئيس المصري اليمين الدستورية، حدث سياسي مهم لا يجب أن نعلم بأمره من خارج البلاد أو من مسئول غير مصري.

 
لقد أثير بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت قبل شهرين تكهنات عديدة ومختلفة حول موعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ولم يخرج علينا أحد ليعلن الموعد تحديدا، الأمر الذي رجح استنتاجًا أن هذا الموعد سيكون قبيل بدء الفترة الرئاسية الجديدة في إبريل، ولكن كان ذلك استنتاجا وليس أمرا مؤكدا ومعلنا حتى جاء الرئيس التركى ليؤكد هذا الاستنتاج.

 

أردوغان والإمام الشافعى

أردوغان في القاهرة.. تعاون استراتيجى بعد القطيعة

 
على كل حال ما حدث قد حدث، والمهم أن نراعي مستقبلا أن يعرف المصريين ما يخصهم ويخص بلدهم من داخلها وليس من خارجها، ومن مسئولين مصريين وليس مسئولين أجانب.     

الرئيس اردوغان الرئيس التركي اردوغان الرئيس السيسي اليمين الدستوري موعد أداء الرئيس اليمين الدستورية الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

مكافأة أمريكية لإسرائيل!

هدنة أم كارثة؟!

جدوى الحوار الاقتصادى

أمريكا شريك في تهجير الفلسطينيين وإبادتهم!

لا أصدق بايدن!

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

عمرو دياب يغني ما بتغبش لأول مرة لايف على مسرح المنارة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية