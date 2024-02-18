قرار النيابة بعد العثور على مخزنين بداخلهما 30 طن سكر وزيوت الطعام 

باشرت النيابة العامة التحقيقات فى واقعة ضبط مخزنين بداخلهما 30 طن سكر وزيوت الطعام بالقاهرة وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها لبيان صلاحيتها.

وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تمكنت من ضبط القائم على مخزنين بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعهم بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهما قرابة 30 طن سكر – 16800 عبوة زيت طعام.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

العثور على 30 طن سكر داخل مخزنين بالقاهرة

جاء ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

عقوبة احتكار السلع الغذائية

وحدد القانون عقوبة إخفاء السلع أو حبسها أو احتكارها، بالحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، وأقر عقوبة رفع الأسعار كما نصت عليها المادة رقم 58 لسنة 1937، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس وفقا لما نص عليه القانون.

وألزمت المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، الموردين والتجار إعلان السعر الشامل للسلع المعروضة على المستهلكين، بشكل واضح ومفهوم بوضع ملصق على العبوة، أو كتابتها بشكل واضح وسليم، حسب طبيعة السلعة، وكتابة خصائصها ومواعيدها.