الأحد 18 فبراير 2024
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حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية الـ 33 للكوادر الإدارية بالوزارات 

أكاديمية الشرطة تنظم
أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية الـ 33 للكوادر ا

 نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الثالثة والثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بوزارات "الخارجية – العدل – الثقافة – التربية والتعليم والتعليم الفنى" تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـرة مـــــن (11- 15 /2 /2024) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

 

ورشة العمل التدريبية الـ 33  للكوادر الإدارية بالوزارات 

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات المختلفة ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية، التمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة" - استخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).

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ضبط 5 أشخاص لسرقتهم أموال شخصين ومنزل في الجيزة والوادي الجديد

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.
 

وعلى جانب آخر،تمكن  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة – الوادي الجديد) من ضبط 5 أشخاص لسرقة أموال شخصين ومنزل.

وفي مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط (4 أشخاص) بحوزتهم (طبنجة صوت وعدد من الطلقات) حال شروعهم فى سرقة مبلغ مالى من شخصين بدائرة قسم شرطة الوراق.

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بإستدراجهما للمنطقة محل البلاغ بادعاء بيع سيارة لهما من خلال التواصل معهم عبر موقع "فيس بوك" واتفقوا على دفع مبلغ مالي إلا إنهما فوجئا بمحاولة المتهمين سرقة المبلغ المالى منهما.

 

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