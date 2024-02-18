مصدر: رابطة الأندية تقرر تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

رابطة الأندية، تستعد لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة لإعلان الجدول الكامل لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حتى الجولة رقم 30 من المسابقة، مع تحديد موعد انتهاء البطولة في نسختها الحالية.

وكشف مصدر داخل لجنة المسابقات بـرابطة الأندية المصرية، أن الجدول المقرر إعلانه خلال الساعات القادمة يشهد تأجيل مباراة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

أوضح المصدر، أن رابطة الأندية قررت تأجيل المباراة بسبب ارتباط لاعبي الأهلي وبيراميدز الدوليين بالتواجد مع منتخب مصر في دورة الإمارات الودية في الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبلين، حيث يخوض منتخب الفراعنة مباراة في الدوري يوم 22 أمام نيوزيلاندا ثم يخوض المباراة الثانية يوم 26، على أن تعود بعثة المنتخب إلى القاهرة يوم 27، وهو اليوم الذي كان محددا لإقامة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.

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رابطة الأندية مع حسام حسن ومعاونيه، فيتو

رابطة الأندية تعلن عن توقفين للدوري

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولو رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، إيقاف الدوري في 12 مارس و27 مايو المقبلين، وذلك بعد الاجتماع مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، وعرض حسام خطة عمله، للمرحلة المقبلة في أثناء فترات التوقف الدولي في شهري مارس ويونيو.

وأصدرت الرابطة بيانًا، جاء نصه كالتالي: منذ انتخاب مجلس إدارة رابطة الأندية فإنه يقف دائما داعما لكل منظومة الكرة المصرية وتضع رابطة الأندية في الفترة القادمة مصلحة المنتخب الوطني الأول في أولى أولوياتها للاستعداد الجيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026.

طلبات حسام حسن أوامر

وشهد اجتماع رابطة الأندية مع حسام حسن تلبية كافة طلباته الخاصة بمواعيد التوقفات الدولية وكذلك مواعيد المباريات.

منتخب مصر، وعقد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، جلسة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، مساء أمس السبت.



وتم خلال الاجتماع تأكيد أن الهدف هو صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم 2026.

كما تم استعراض الأجندة الدولية لشهري 3 و6، وتم تدوين طلبات حسام حسن فيما يخص توقيتات انطلاق المعسكرات.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية الجدول الجديد بعد التعديلات المطلوبة خلال 48 ساعة حتى الأسبوع الـ30.

ومن المفترض أن يلعب منتخب مصر، بطولة ودية في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس.

ويرغب التوأم في تبكير موعد انطلاق المعسكر ليبدأ قبل موعد الأجندة الدولية بعدة أيام، وذلك حتى يتسنى للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر إقامة عدد أكبر من التدريبات للاعبي المنتخب، خصوصًا وأن المعسكر المقبل هو أول تجمع للفراعنة تحت قيادة التوأم والجهاز الفني الجديد للمنتخب.

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف متفرج

أعلنت رابطة الأندية المحترفة موافقة الجهات الأمنية على حضور ٢٠ ألف متفرج لمباريات الدوري المصري.

ووجهت الرابطة الشكر لمؤسسات الدولة والجهات الأمنية ووزارة الداخلية لتلبية طلب الرابطة بزيادة عدد المشجعين.