كواليس جلسة التوأم مع رئيس رابطة الأندية (فيديو)

أحمد دياب، قدم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية التهنئة للجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وقال دياب في مداخلة هاتفية مع برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت أتمنى كل التوفيق والنجاح الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التوأم حسن وأن يعود المنتخب الوطني تحت قيادتهم مصدر سعادة لجميع الشعب المصري كما كان في السابق.

وأشار دياب أن حدث جلسة بسيطة مع حسام وإبراهيم حسن عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديهم أول أمس الخميس لكن هناك جلسة سوف تعقد اليوم سوف يتم التطرق فيها إلى جميع الملفات الخاصة بمواعيد مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

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ويشهد شهر مارس المقبل الظهور الأول لحسام حسن على مقعد المدير الفني لـمنتخب مصر من خلال المشاركة في دورة الإمارات الودية في الفترة من 22 إلى 26 مارس المقبلين، والتي تضم أيضًا منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراتين في البطولة، وسيتحدد طرفيهما حسب قرعة البطولة التي سيعلن عنها في وقت لاحق.

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

وأكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه لم يتحدث أحد عن إخفاق الفراعنة في المرحلة السابقة، في ظل اعتقاد البعض أن هناك مرحلة جديدة بعد تعيين حسام حسن، وتعني إغلاق الملفات السابقة، مع أنه من المفترض فتح الملفات السابقة ومعرفة أوجه القصور وأسباب التراجع.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "اتحاد الكرة لم يعلن عن أمور كثيرة في وقت فيتوريا وتم معرفتها لاحقًا، وخلال فترة عمل المدرب البرتغالي لم يسأله أحد عن تطورات عمله وتفاصيل مشروعه، واكتشفنا في نهاية فترته بأنه كان يحصل على أرقام كبيرة، ولم يقدم شيئًا".

وأضاف: "عقد حسام حسن مع اتحاد الكرة لا يلغي (الوطنية) عن أي طرف، هناك عقد واضح معروف بنوده للطرفين، ونتمنى التوفيق للجهاز الفني في المرحلة المقبلة، لكن لا يمكن الحديث عن ايجابيات الجهاز الفني الجديد حاليًا خصوصا بعد مرحلة فشل مؤخرا في أمم إفريقيا، وستظهر بوادر ذلك في البطولة الودية خلال شهر مارس وعليه أن يرتب أفكاره وبالتأكيد سيجلس مع الجهاز الطبي بقيادة أبوالعلا ويعلم أيضا كل التفاصيل عن الأزمات الداخلية في الفترة الماضية وسيعمل على حل جميع المشاكل".

حسام حسن سيكون لديه مهمة كبيرة

وأكمل: "حسام حسن ستكون لديه مهمة كبيرة، في المرحلة المقبلة وعليه متابعة الدوري المصري والنزول باعمار اللاعبين، وبالتأكيد سيقوم بالتنسيق مع علاء نبيل، ولكن المرحلة الحالية ضيقة خصوصا في ظل معسكر مارس ومن ثم تصفيات كأس العالم في يونيو، ونتمنى أن يعبر المرحلتين.. وبالتأكيد سيكون هناك دعم إعلامي ولكن ليس مطلق، وبالتأكيد ستكون هناك مناوشات وهي أمور معتادة، ويجب عليه أن يختار التوقيت المناسب الذي يتحدث فيه، لأنه سيكون تحت اختبار سريع".

وواصل: "حسام حسن يعلم بأن تعيينه بعيدًا عن اختيارات اتحاد الكرة ولذلك رفض التدخلات في تشكيل الجهاز المعاون ورفض ضم أي عنصر آخر حتى لو كان من أصحاب الكفاءة، وبالتأكيد هذا حقه لأنه يريد وجود تجانس بين جميع أعضاء الجهاز المعاون".

وأتم: "الأمور أصبحت مختلفة تمامًا وأصبح هناك أجندة دولية يلتزم بها جميع المدربين في المنتخبات، ويجب منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الحرية كاملة في العمل خصوصا أنها مرحلة مهمة".