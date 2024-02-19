الإثنين 19 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

فحص 59 سائقًا للكشف عن المخدرات وضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة

فحص 59 سائقًا للكشف
فحص 59 سائقًا للكشف عن المخدرات، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا 8 حوادث لتجارة المخدرات والسرقات، و34 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و280 تاجر مخدرات بحوزتهم 170 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 61 فردا محليَّ الصنع.

فحص 59 سائقًا للكشف عن المخدرات وضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة 

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 13 ألف مخالفة مرورية وفحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9  منهم.

Advertisements

قرار النيابة بعد العثور على مخزنين بداخلهما أطنان السكر وزيوت الطعام 

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية الـ 33 للكوادر الإدارية بالوزارات 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.


عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حملات وزارة الداخلية عقوبة حيازة المواد المخدرة قطاع الأمن العام الادارة العامة للمرور الاتجار في المواد المخدرة

مواد متعلقة

قرار النيابة بعد العثور على مخزنين بداخلهما 30 طن سكر وزيوت الطعام 

أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل التدريبية الـ 33 للكوادر الإدارية بالوزارات 

العثور على 30 طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

خلال 24 ساعة.. ضبط 102 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 62 ألف حكم قضائى

ضبط 5 أشخاص لسرقتهم أموال شخصين ومنزل في الجيزة والوادي الجديد

حصاد 24 ساعة.. تحرير 19779 مخالفة مرورية متنوعة

الأحوال المدنية: قوافل متنقلة لاستخراج الشهادات وبطاقات المواطنين فى المحافظات

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية في الإسماعيلية والمنوفية

الأكثر قراءة

5 فئات يجب عليهم مراجعة الطبيب قبل صيام رمضان

كولر يحسم موقف كهربا من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا

فرج عامر: زيارة الأهلي للزمالك حدث تاريخي يليق بالناديين

أكثر الأفلام فوزا بجوائز البافتا في نسختها الـ 77

مي سليم تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي وسر فشل زيجاتها (فيديو)

اليوم، محاكمة المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من هو الشخص الذي اختارته شيرين عبد الوهاب لتوجه له رسالة شكر؟

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده ويعتقل 25 فلسطينيًا من بلدة قباطية بجنين

Advertisements

منوعات

المزيد

إنقاذ 140 مهاجرًا من الموت غرقا في قناة المانش

خلط بين أوكرانيا والناتو، فيديو يوثق وقوع بايدن في هفوة جديدة

حبيبة بنت الصف، لوحاتها أثبتت أن الأزهر لا يحارب الفن (صور)

استهدف تغيير مسارها، طائرة إسرائيلية تتعرض لهجوم إلكتروني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 18-2-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي ختام التعاملات اليوم الأحد 18-2-2024

سعر النحاس في السوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لولا دا سيلفا.. رئيس البرازيل الذي سكن قلوب العرب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 19 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية