الأحد 18 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، طرح البوسترات الفردية لمسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

أحمد داش، فيتو
أحمد داش، فيتو

 مسلسلات رمضان 2024 ، طرحت الجهة المنتجة لمسلسل “مسار إجباري” والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد داش وعصام عمر البوسترات الفردية “للمسلسل” استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024 

وظهر أحمد داش علي البوستر الخاص به في مسلسل مسار إجباري، بشكل مختلف، حيث  يظهر من خلال الأحداث بـ “اللوك الشعبي”.

 وكانت قد نشرت منصة شاهد برومو مسلسل مسار إجباري والذي يشارك في بطولته اثنين من النجوم الشباب وهم أحمد داش وعصام عمر.

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ونشرت الفنانة جوري بكر صورتها بالبوستر الخاص بمسلسل مسار إجباري والمقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٤.

وعلقت عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” قائلة: "سناء دور مختلف يا رب أبقى ضيفة خفيفة عليكم".

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل مسار إجباري البوستر الرسمي للمسلسل والذي من المفترض أن يعرض بشهر رمضان الكريم 2024.

وتعد هذه التجربة الأولى والفريدة التي تجمع كلا من الفنان عصام عمر بعد نجاحه في مسلسل بالطو والفنان أحمد داش حيث يظهران على البوستر وهما جالسان على السور وعصام عمر يتكئ على أحمد داش ويبدو أن حياتهم ستشهد بالعديد من الأحداث التي ستغير مسار حياتهم.

أحداث المسلسل وعدد حلقاته

يتكون مسلسل مسار إجباري من   15 حلقة ويجسد  الفنان عصام عمر شخصية طالب في كلية الحقوق وهو شخصية جادة متفوقة في دراستها وطموحة وعيشته بمنطقة شعبية لم يمنعه من الجد والاجتهاد في دراسته وهذا يجعل الجميع يلجأ له ويعتمد عليه، أما الفنان أحمد داش فيجسد دور شاب يفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويدخل في عدة مشاريع في سبيل التحصل على الكسب السريع ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

أبطال العمل

المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين،  ولم تستقر  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.

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