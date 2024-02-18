معلومات الوزراء يستعرض النصائح الـ10 لتقليل النفايات البلاستيكية (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (دورك هيفرق في كسر الحلقة المفرغة من التلوث البلاستيكي).

معدلات النمو السكاني والتلوث البلاستيكي

ياتي ذلك مع تزايد معدلات النمو السكاني والتوسُّع في الأنشطة الاقتصادية، تتراكم النفايات الصلبة لاسيما "البلاستيكية" للحد الذي دفع خبراء البيئة لإطلاق ناقوس الخطر بشأن "التلوث البلاستيكي" الذي خرج عن نطاق السيطرة.

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أخطار التلوث البلاستيكي على الأنسان وباقي الكائنات

تطلق النفايات البلاستيكية موادًا كيميائية ضارة يمكن أن تتسرَّب إلى المياه الجوفية أو المسطحات المائية القريبة منها مما يُهدد حياة الكائنات البحرية، كما تؤثر سلبًا على صحة الإنسان والأخطر على الإطلاق أن النفايات البلاستيكية تحتاج إلى مئات السنين للتحلُّل الذي ينتج عنه غاز الميثان؛ وهو أحد أبرز الغازات الدفيئة المُسبِّبة للاحتباس الحراري.