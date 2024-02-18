معلومات الوزراء يستعرض فوز مصر بجوائز دولية لجهودها في مكافحة الممارسات الاحتكارية

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (فوز مصر بجوائز دولية لجهودها في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وإشادات دواية بجهودها).

جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)

يأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة من قِبَل الدولة المصرية على مدار عدة سنوات لدعم وتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لخلق سوق تنافسي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعمل على تنفيذ استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)، نجح الجهاز في الحصول على جوائز دولية وإشادات من عدد من المؤسسات الدولية، الأمر الذي يعزز من وضع الدولة المصرية على المستوى الدولي.

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