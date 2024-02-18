الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

معلومات الوزراء يستعرض فوز مصر بجوائز دولية لجهودها في مكافحة الممارسات الاحتكارية

جهاز حماية المنافسة،فيتو
جهاز حماية المنافسة،فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجراف جديدا تحت عنوان (فوز مصر بجوائز دولية لجهودها في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وإشادات دواية بجهودها).

جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)

يأتي ذلك في   ضوء الجهود المبذولة من قِبَل الدولة المصرية على مدار عدة سنوات لدعم وتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لخلق سوق تنافسي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعمل على تنفيذ استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021 - 2025)، نجح الجهاز في الحصول على جوائز دولية وإشادات من عدد من المؤسسات الدولية، الأمر الذي يعزز من وضع الدولة المصرية على المستوى الدولي.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فيسبوك جهاز حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤسسات الدولية الوزراء السيسي

مواد متعلقة

معلومات الوزراء تكشف خريطة توزيع معلمي التعليم الفني في مصر (إنفوجراف)

إفريقيا تحقق أكبر نسبة زيادة في الاستثمار مقارنة بمتوسطات ما قبل كورونا (إنفوجراف)

معلومات الوزراء يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر يناير 2024 (إنفوجراف)

الأعلى للآثار يكشف حقيقة كلمات نستخدمها بالحياة اليومية تنتمي للغة المصرية القديمة (فيديو)

أمين الأعلى للآثار يحسم الجدل في قضية «من هو فرعون موسى؟» (فيديو)

معلومات الوزراء يستعرض نتائج حملة «نتابع سوا» للأطفال

الأكثر قراءة

مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

أول تعليق من السفارة اليمنية بالقاهرة على مقتل اللواء حسن العبيدي

خبير قانوني يكشف الأبعاد القانونية لتقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

سر المستعمرة العقابية رقم 3.. السجن الروسي الذي توفي فيه أليكسي نافالني (فيديوجراف)

زغلول صيام يكتب: ميدو وشركاه

مجلس الأهلي يُلبي دعوة الزمالك غدًا.. ويؤكد اعتزازه بالعلاقات الراسخة بين الناديين

العثور على 30 ألف طن سكر و16800 عبوة زيت داخل مخزنين بالقاهرة

بعد الهجوم عليه من معرض أهلًا رمضان، وزير التموين يتصدر الترند، والنشطاء: ارحل

Advertisements

منوعات

المزيد

399 دولارًا سعر أغلى حذاء، ترامب يبيع أحذية رياضية

بدأت تتحقق، توقعات صادمة للعرافة العمياء لعام 2024

بسبب الازدحام، مواطن صيني يستأجر طائرة خاصة لتوصيل طفلته إلى حفلة

إياك و"حك الرأس" أثناء القيادة.. تسببت في تغريم شخص 400 دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 18 فبراير 2024

المزيد

انفوجراف

8 أسباب للهالات السوداء (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بربح الأموال

من الذين لا يغفر لهم الله في ليلة النصف من شعبان؟ الإفتاء تجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان لعام 1445 وآراء العلماء في إحيائها

المزيد
الجريدة الرسمية