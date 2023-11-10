دراسة علمية: السلاحف العملاقة بالانقراض بسبب البلاستيك

سلاحف جالاباجوس العملاقة مهددة بالانقراض، حيث تواجه خطرًا متزايدًا.. فهذه السلاحف تقوم بابتلاع البلاستيك وأشياء أخرى مثل النفايات البشرية، رغم الحظر المفروض على المواد البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة في الأرخبيل الإكوادوري "جزر جالاباجوس" منذ عام 2015، حسب دراسة نُشرت نتائجها قبل ساعات.

سلاحف "كيلونويديس بورتيري"

ووفق هذه الدراسة التي أجرتها مؤسسة تشارلز داروين المتخصصة في البحث العلمي وجهود الحفاظ على البيئة في جزر جالاباجوس، فإن السلاحف من نوع "كيلونويديس بورتيري" Chelonoidis porteri "تبتلع البلاستيك في المناطق الحضرية وما حولها" في جزيرة سانتا كروز، وهي الأكثر تعدادًا بالسكان (15000 نسمة) في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.

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وتم تصنيف هذا النوع على أنه مهدد بخطر انقراض أقصى، من جانب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

الزجاج والمعادن والورق والكرتون

وقامت مؤسسة تشارلز داروين بأخذ 5500 عينة من البراز في المناطق التي تشهد احتكاكًا بين السلاحف والأنشطة البشرية، وعثرت على 597 قطعة من المخلفات المتأتية من هذه الأنشطة (86% من البلاستيك، ولكن أيضًا بقايا أخرى من الزجاج والمعادن والورق والكرتون والنسيج).

أيضا، تم اكتشاف قطعتين فقط من المخلفات من بين 1000 عينة تم أخذها في المناطق المحمية بمتنزه جالاباجوس الوطني.

النفايات غير العضوية

من جانبها، أكدت المعدة الرئيسية للدراسة كارينا رامون، أن "السلاحف العملاقة يمكن أن تحتاج إلى ما يصل إلى 28 يومًا لهضم ما تأكله.. لذلك نحن قلقون بشأن التأثير الذي يمكن أن يحدثه ابتلاع النفايات غير العضوية" على صحتها.

ونبهت إلى مخاطر تعرّض السلاحف لانسدادات معوية وإصابات وتغيرات هرمونية بسبب المكونات الكيميائية.

حظر استخدام المواد البلاستيكية

المعروف أنه منذ عام 2015، حُظر استخدام المواد البلاستيكية المعدة للاستعمال مرة واحدة، مثل مصاصات المشروبات والأكياس، في جزر جالاباجوس، لكن من الناحية العملية، يظل استهلاك هذا النوع من الأشياء مرتفعًا في الأرخبيل الذي زاد عدد سكانه بشكل كبير في العقود الأخيرة والذي يستقبل أعدادًا كبيرة من السياح.

ويوجد الأرخبيل بنظامه البيئي الهش على بعد ألف كيلومتر من أمريكا الجنوبية.